Ginnastica artistica: buone prove per la SunnyGym di Vallecrosia a Rimini summer edition 2025 (Foto)

La Sunny Gym di Vallecrosia brilla ai campionati nazionali FGI. Le atlete ottengono risultati straordinari, che premiano l’impegno di ginnaste, tecnici e famiglie, alla Rimini summer edition 2025 di ginnastica artistica.

E' riuscita a distinguersi anche in questa occasione. "Le atlete hanno rappresentato la città con passione e determinazione portando a casa piazzamenti importanti e un titolo storico" - fa sapere la Sunny Gym - Un ringraziamento speciale va al sindaco Fabio Perri e alla consigliera regionale Veronica Russo, presenti a bordo campo in una delle giornate di gara, per aver supportato le nostre ragazze e dimostrato grande vicinanza allo sport cittadino".

"Risultato memorabile per Gaia Comoglio, campionessa nazionale nella categoria LC3 avanzato, Junior 2, su 73 ginnaste: il primo oro a livello nazionale per l’intera provincia di Imperia. Ottimi piazzamenti anche per Barilaro Victoria, 6ª classificata, Trinchera Dalila, che nella categoria LA3 base risale 83 posizioni chiudendo 17ª su 100, Di Maggio Diletta, 6ª nella LA3 avanzato, a soli 0,40 dal podio, con un 9.90 su 10 al volteggio. Nella gara a squadre LB3 base, 7ª posizione nazionale per Morabito Sofia, Suava Raissa, Trinchera Dalila, Marino Emma, Fantino Sara e Villa Leyla" - dice la Sunny Gym - "Nella LC3 avanzato, Bovio Lucrezia si distingue nella prima giornata con un 2° posto assoluto su 53, ma scivola in 12ª posizione nazionale nella seconda, condizionata dalla pressione. Condró Noemi chiude con un buon 23° posto, solida agli attrezzi ma penalizzata dalla trave. Tra le allieve LB3, Suava Raissa si piazza 32ª su 81, mentre Morabito Sofia (A1) chiude 15ª su 56 nella sua prima esperienza nazionale".

"Complimenti anche a Villa Leyla, Marino Emma, Fantino Sara, Bartoletti Indra, Tabacchiera Aurora, Victoria, Nicole, Martina, Aurora Beda, Shyti Martina, Fallù Anna, Amato Mya, Irimia Ariana per gli ottimi punteggi ottenuti" - conclude - "Una stagione che si chiude con tanta soddisfazione e orgoglio per Vallecrosia, pronta a guardare al futuro con entusiasmo".