Acqua Sanremo Bistrot: cocktail gusto e sport, sotto le stelle, con il maxi ledwall a bordo piscina (Foto e video)

L’estate 2025 a Sanremo ha una grande novità: un cinema all’aperto a bordo piscina con un maxi ledwall che trasmetterà tutto lo sport e gli eventi più attesi.

Il food accompagna ogni momento della giornata: si parte dall’aperitivo, si prosegue con pinse leggere e croccanti, taglieri, crudi di mare e tempure di calamari e gamberi, per arrivare al dopocena.

Un’esperienza multisensoriale che fonde sport, musica, gusto ed emozione in una cornice unica. Non solo per chi soggiorna in hotel: la piscina è aperta anche ai clienti esterni, basta prenotare tramite WhatsApp dal sito di Acqua Sanremo Bistrot. Posti limitati, atmosfera esclusiva.

La filosofia è chiara: niente patatine e noccioline, ma un aperitivo di qualità, curato nei minimi dettagli. E poi la musica, sempre presente ma mai invadente, selezionata con gusto e attenzione per creare un sound raffinato, che ricorda più Monte Carlo che la classica movida da spiaggia.

Acqua Sanremo Bistrot quest’anno ha deciso di puntare su un’idea semplice e potente: regalare emozioni vere, in un luogo dove estate vuol dire vivere bene, con stile, leggerezza e un pizzico di magia.

Acqua Sanremo Bistrot si trova presso l’Hotel Napoleon, in corso Marconi 56 a Sanremo.

Info e Prenotazioni

WhatsApp: +39 0184 662244

www.ristoranteacquasanremo.com