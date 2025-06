Sanremo: alla scoperta della Pigna e del Museo Civico, l'appuntamento è per giovedì prossimo

Il Centro di Aiuto alla Vita a.p.s. di Sanremo organizza, con il contributo della Regione Liguria – Assessorato al Tempo Libero, una mattinata dedicata alla valorizzazione culturale e alla scoperta del patrimonio storico della città.

Giovedì prossimo alle 9, con il ritrovo in piazza Nota a Sanremo, l’iniziativa, dal titolo “Alla scoperta della Pigna e del Museo Civico”, propone un itinerario culturale con l’obiettivo di riscoprire luoghi, figure e testimonianze significative della storia locale. Si passeggerà nella Pigna, l'associazione Talea, guiderà i partecipanti tra i vicoli e gli scorci più suggestivi del centro storico sanremese. Si accederà al Museo Civico di Sanremo per conoscere più da vicino l’opera di Antonio Rubino, celebre illustratore e artista sanremese, e per visitare i reperti archeologici conservati nelle sale del museo, con il supporto del personale museale.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti al numero 329 588 3079. Un’iniziativa pensata per promuovere cultura, identità e partecipazione attiva.