Contraband Cycling Team, successo storico al Meeting Nazionale di Viareggio (foto)

A neanche un anno dalla sua nascita, la società sanremese Contraband Cycling Team ha fatto scintille al Meeting Nazionale di Viareggio, dove i giovani atleti hanno dimostrato la loro bravura e la loro passione per il ciclismo.

Le Piccole Canaglie hanno ottenuto un risultato storico e si sono classificate 12° su 194 squadre provenienti da tutta Italia, conquistando il titolo di prima squadra ligure per punti.

I risultati

Venerdì 20 giugno, Prova di abilità Gimkana Strada:

- Charline Brusco si è classificata 3° nella G1 Femminile 🥇

- Jacopo Laigueglia ha vinto il G1 Maschile🥇

- Thomas Noah Puppo Marini si è classificato 7° nel G1 Maschile

- Samuele Balestra ha vinto il G2 Maschile🥇

- Thomas Bertani è arrivato 15° nella G3 maschile

- nella categoria G4 Brusco Nikolas è arrivato 34°

- Semeria Niccolò 46°

- Brusco Brian 84° dopo una brutta caduta in prima prova

- categoria G6 17°Alessandro Barbero e 18° Grosso Matteo

Sabato 21 giugno, Gara Strada:

- Charline Brusco si è classificata 4° nel G1 Femminile;

- Jacopo Laigueglia si è classificato 13° nel G1 Maschile nonostante una caduta;

- Thomas Noah Puppo Marini si è classificato 14° nella seconda batteria G1 maschile;

- Samuele Balestra si è classificato 4° nel G2 Maschile a pochi centimetri dal podio;

- Thomas Bertani si è classificato 4° nel G3 Maschile dopo una bellissima volata;

- G4 maschile 7° classificato Brusco Brian in prima batteria, 25° classificato Brusco Nikolas in seconda batteria e 16° Semeria Niccolò in terza batteria;

Domenica 22 giugno, Gara Strada:

- Alessandro Barbero si è classificato 2° nel G6 Maschile🥈;

- Matteo Grosso si è classificato nei primi 20 arrivati nella sua batteria.

I nostri giovani atleti hanno dimostrato di avere un grande potenziale e una forte passione per il ciclismo. Siamo orgogliosi di loro e non vediamo l'ora di vedere cosa il futuro riserva per loro. Complimenti a tutte Le Piccole Canaglie, all'allenatore, al direttivo e alle famiglie per questo grande risultato!