Sanremo: lettore protesta per le condizioni di zona Tre Ponti "Lavori ancora da finire e condizioni indecorose dei luoghi" (Foto)

Un nostro lettore, Massimo Pietro, ci ha scritto per sottolineare le condizioni in cui versa, dopo un anno e mezzo di lavori, zona dei Tre Ponti a Sanremo:

“Il primo tratto di strada non è stato asfaltato, i tombini sono più bassi di diversi centimetri rispetto al livello stradale, un palo della luce è caduto e pericolante, le ringhiere, le aiuole e le panchine versano in condizioni indecorose, così come i sottopassi. E non va meglio con le spiagge libere, trascurate e senza pulizia. I bagnanti devono provvedere da soli alla pulizia, e le docce, quando presenti, sono spesso rotte o non funzionanti. Una trascuratezza generale che stride con le promesse fatte”.