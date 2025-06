"Spesso vado a San Romolo a passeggiare e oggi passando nel tratto di Pian della Castagna mi sono chiesto come mai il Comune di Sanremo tanto preciso con le multe contro chi butta la spazzatura fuori dai bidoni che magari sono pieni zeppi, ma in mezzo al bosco lascia per mesi l'asfalto buttato per terra.

Roberto Pardini".