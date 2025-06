Sanremo: oggi pomeriggio a Palazzo Roverizio la presentazione del nuovo libro di Lara Trucco

Oggi pomeriggio alle 17, a Palazzo Roverizio di Sanremo, si terrà la presentazione del libro di Lara Trucco “Natura e sentimento nel diritto”. L’opera affronta temi giuridici complessi in modo accessibile, mettendo in luce lo sviluppo delle forme di convivenza umana e il ruolo del Diritto come scienza e tecnica applicata. Il libro riflette sulla necessità di una rigenerazione della scienza giuridica, aperta al confronto culturale globale e alle esigenze dell’ecosistema, sottolineando l’importanza della Politica come luogo di sintesi tra conoscenze e sensibilità diverse.

Lara Trucco, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Genova, porta la sua esperienza in diritto europeo, tutela dei diritti fondamentali e tecniche normative, offrendo una visione innovativa e umana del diritto contemporaneo. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con la Prof. Erica Martini, presidente di Palazzo Roverizio e Laureata in Pianoforte, sul tema “L’armonia nella musica e nel diritto”, esplorando le affascinanti connessioni tra due mondi apparentemente diversi ma profondamente legati.



L’invito, ad Ingresso Libero, è aperto a tutti: un’occasione preziosa per scoprire un approccio nuovo e coinvolgente al diritto.