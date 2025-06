Sanremo: domani con due spettacoli al Centrale la commedia 'Jet Lag' in beneficienza per la Lilt

Lo spettacolo teatrale "Jet Lag", a cura de compagnia "Comedy Academy, sarà rappresentato domani, alle 17 e alle 21, al Centrale di Sanremo. L'incasso sarà devoluto alla Lilt, Lega italiana contro i tumori. In scena una commedia molto divertente che si dipana fra situazioni comiche ed esilaranti per la regia di Marco Malerba e Maurizio Poggio e il supporto di Teatro Eventi (telefono 0183539580).

Riccardo, affascinante giornalista romano, ha escogitato un ingegnoso sistema per rimanere fidanzato con tre hostess di diverse compagnie aeree. Per destreggiarsi tra gli arrivi e le partenze delle fidanzate, possiede una vera e propria tabella di marcia che gli permette di accompagnare la sofisticata parigina Isabelle in partenza all'aeroporto esattamente quando arriva la giunonica tedesca Inga, mentre Ines, la spagnola, si trova in un'altra parte del mondo.

Con l'aiuto della sua “pazientissima” domestica Vanda, nessuna delle tre avverte minimamente la trascorsa presenza in casa di un'altra. Ma il sistema comincia a vacillare con l'arrivo di Leonardo un vecchio amico di Riccardo, che si trova suo malgrado a dover coprire l'amico donnaiolo, per poi approfittare della situazioni con conseguenze davvero esilaranti...