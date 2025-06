Dieci squadre del Sanremo Rugby in campo nel fine settimana tra Liguria, Piemonte e Lombardia

Dieci squadre in campo tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Per il Sanremo Rugby è stato un fine settimana ricco di appuntamenti, che ha visto in campo ragazzi e ragazze dagli Under 6 agli Under 18, da Genova a Milano passando per Alessandria.

Under 6, 8, 10 e 12 e Under 14, 16 e 18 femminili hanno partecipato al torneo ‘Dario Dolcino’ al centro sportivo del CusPo, ad Alessandria, mentre l’Under 14 maschile ha disputato il 2° Memorial ‘Luca Delfino’ al campo ‘Calcagno’ di Genova insieme ai padroni di casa delle Vespe e al Cus Genova.

Trasferta a Milano per l’Under 18 maschile, impegnata al campo ‘Curioni’ nel torneo ‘In viaggio con Fede’, infine l’Under 16 maschile ha preso parte al raggruppamento FIR con Cus Genova, Amatori Genova e Pro Recco allo stadio ‘Carlini-Bollesan’ di Genova.

“Grande finale di stagione ad Alessandria, con la squadra al completo e dando anche in prestito alcuni giocatori ad altre squadre - commenta il tecnico dell’Under 6, Flavio Di Malta - abbiamo visto ragazzi in crescita, divertirsi e giocare di squadra affrontando ogni avversario con sportività e a testa alta”.

“I ragazzi si sono presentati con un buon approccio sul campo, hanno dimostrato di saper placcare, avanzare e sostenere - così Alessandro Alchieri, allenatore dell’Under 10 - esclusa una partita persa per un punto, non si sono dati per vinti portandosi a casa anche l’ultimo match”.

“È stato un anno ricco di crescita reciproca per i ragazzi e per me come allenatore - prosegue Manuel Calabrò, coach dell’Under 12 - chiudiamo questo fantastico anno da veri Leoni con una squadra che, nonostante le assenze, è scesa in campo capace di adattarsi a una formazione del tutto nuova e lottare dall’inizio portando alto l’onore del Sanremo e ricevendo complimenti dagli altri club”.

“Bella prestazione dei ragazzi che, per la sola differenza mete, non hanno ottenuto il primo posto del torneo - prosegue Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - abbiamo condiviso una bella giornata di rugby con altri club presenti che ringraziamo per la loro sportività e amicizia. In più il nostro Daniel è stato premiato come miglior giocatore del torneo e questo ci riempie di orgoglio. Chiudiamo la stagione facendo il pieno di soddisfazioni con ottimi propositi per la prossima”.

“È stata una partita stupenda anche se abbiamo perso, ma l’importante è vedere le ragazze divertirsi - aggiunge Franco Parini, allenatore della femminile biancazzurra - ci è piaciuta molto, le ragazze erano contente, siamo molto soddisfatti. C’è stato qualche errore che fa parte del gioco, ma hanno capito che quando sono tutte insieme nella stessa squadra hanno voglia di dimostrare che sanno giocare”

“Ci siamo presentati come seconda squadra più numerosa nonostante la trasferta - conclude l’allenatore dell’Under 16 e dell’Under 18, Donato Nesta - durante le partite abbiamo visto momenti di chiaroscuro. La nota positiva non è solo numerica, ma anche aver dato minutaggio a diversi giocatori in ruoli differenti”.