Santo Stefano al Mare: ok della Giunta alla convenzione per un'area da 25mila metri quadri in zona 'Rii Minori'

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato la bozza di convenzione con la società immobiliare ‘Santo Stefano Srl’, per un’area di circa 25mila metri quadri con interventi nel piano di bacino ‘Rii Minori’.

Si tratta di un accordo che porterà oneri di urbanizzazione per un milione e 300mila euro, suddivisi in poco più di 900mila per opere dedicate alla collettività e circa 400mila tra altre opere e oneri di costruzione.

La zona interessata dall’intervento è collinare ed il progetto ha già ottenuto l’ok sul piano paesaggistico, in attesa di quello dalla Regione. Sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria tra le quali, la linea fognaria e la linea dell’acquedotto con l’allaccio alla rete civica, la strada principale privata oggetto di cessione o privata di uso pubblico in progetto dalla via San Stevi Inferiore, parcheggi pubblici verde pubblico attrezzato in dismissione ed una vasca di prima pioggia acque bianche viabilità principale.