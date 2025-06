Ritiro gratuito della nuova fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata 2025-26: ecco i comuni coinvolti

Teknoservice informa gli utenti dei Comuni di Apricale, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Olivetta San Michele, Perinaldo, Rocchetta Nervina, Soldano, Vallebona e Vallecrosia che è possibile provvedere al ritiro della nuova fornitura gratuita di sacchetti per la raccolta differenziata (KIT 2025-26) per l'anno corrente. Si sottolinea che deve provvedere al ritiro l’intestatario TARI munito di codice fiscale o un delegato con delega e copia del codice fiscale del delegante.

Le modalità di ritiro sono le seguenti, suddivise per Green Point di riferimento:

Per gli utenti dei Comuni di Apricale, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Perinaldo, Rocchetta Nervina, Soldano, Vallecrosia:

Punto di ritiro: Green Point Camporosso, Corso della Repubblica (dopo distributore IP, presso sede Pro Loco).

Green Point Camporosso, Corso della Repubblica (dopo distributore IP, presso sede Pro Loco). Giorni e orari: Lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 09.00 alle 13.00.

Per gli utenti del Comune di Olivetta San Michele:

Punto di ritiro: Green Point Ventimiglia, Piazza Ettore e Marco Bassi 1 (sotto la biblioteca civica).

Green Point Ventimiglia, Piazza Ettore e Marco Bassi 1 (sotto la biblioteca civica). Giorni e orari: Martedì, mercoledì e sabato dalle 09.00 alle 13.00.

Per gli utenti del Comune di Vallebona:

Punto di ritiro: Green Point Bordighera, Piazza della Stazione (Piazza Eroi della Libertà, 5).

Green Point Bordighera, Piazza della Stazione (Piazza Eroi della Libertà, 5). Giorni e orari: Tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Teknoservice tramite i seguenti canali:

Numero Verde: 800.508.999 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00).

800.508.999 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00). WhatsApp: 340.8572681 (attivo solo per messaggistica dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00).

340.8572681 (attivo solo per messaggistica dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00). Sito web: www.teknoserviceitalia.com

www.teknoserviceitalia.com Email: bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com

bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com Facebook: @BACINOVENTIMIGLIESE

@BACINOVENTIMIGLIESE Instagram: @teknoserviceitalia

Si invitano gli utenti a scaricare e utilizzare anche la App Junker per ottenere supporto e ulteriori informazioni utili. Teknoservice ringrazia i cittadini per la collaborazione nella corretta gestione dei rifiuti e invita tutti a rispettare le modalità della raccolta differenziata per un ambiente più pulito e sostenibile.