CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 1° giugno 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 1 e Sala 2 dell'Imperia di Oneglia, al Politeama di Diano Marina e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby – Azione – “La fine del mondo è vicina ma Ethan Hunt non è lontano e riparte da dove aveva lasciato. Recuperata una preziosa chiave crociata, deve raggiungere adesso il Sevastopol, un sottomarino nucleare russo, distrutto dall'Intelligenza Artificiale, che giace sotto la calotta polare. La chiave gli permetterà di recuperare il 'codice sorgente' dell'IA e di disinnescarla. Ormai autonoma e 'cosciente', l'Entità accede a qualsiasi sistema operativo, manipola fatti, dati e persone ed è determinata a sterminare la razza umana. Mentre Hunt cerca una soluzione, l'IA prende progressivamente il controllo delle armi di distruzione di massa. Il tempo stringe, non resta che correre. Ancora e ancora...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FUORI – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Mario Martone - con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi - Drammatico – “Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un'esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LA TRAMA FENICIA – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Wes Anderson - con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks - Azione/Commedia/Thriller – “Anatole ‘Zsa-zsa’ Korda, magnate quasi immortale, colleziona nemici e incidenti aerei, a cui sopravvive a dispetto dei suoi sabotatori. In un clima da predazione capitalistica e di morte prossima, Korda mette in ordine i suoi affari e decide di lasciare la sua immensa fortuna a sua figlia, novizia imperturbabile, con pipa e rosario, a un passo dai voti. Salvo che il nostro ha altri nove figli, tutti maschi, che non ha il tempo o il desiderio di amare. La presenza di Liesl, che accetta il lavoro di ereditiera provvisoria nel tentativo di identificare l'assassino di sua madre, cambierà le carte in tavola e il destino di un padre imbarcato in un rocambolesco progetto industriale...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- L’ESORCISMO DI EMMA SCHMIDT – THE RITUAL – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di David Midell - con Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Patricia Heaton, Abigail F. Cowen - Horror – “Due preti, uno che mette in dubbio la sua fede e l'altro che fa i conti con un passato travagliato, devono mettere da parte le loro differenze per salvare una giovane donna posseduta attraverso una serie difficile e pericolosa di esorcismi...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L’ULTIMA REGINA – ore 15.45 - 18.15 - 21.00 – di Karim Aïnouz - con Alicia Vikander, Jude Law, Simon Russell Beale, Erin Doherty, Eddie Marsan - Drammatico – “Catherine Parr è la sesta e ultima moglie di Enrico VIII, re di Inghilterra, Francia e Irlanda. Viene nominata reggente mentre lui è fuori a combattere, quando tornerà sarà costretta a fronteggiare non solo il suo terribile carattere - causa della fine di tutti i matrimoni precedenti anche per decapitazione - ma anche l'intransigenza contro chiunque abbia simpatia per i protestanti. Lei compresa...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- FINAL DESTINATION BLOODLINES – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Zach Lipovsky, Adam B. Stein - con Tony Todd, Brec Bassinger, Richard Harmon, Rya Kihlstedt, Max Lloyd-Jones - Horror – “Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l'unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LILO & STITCH – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- SCOMODE VERITA’ – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Mike Leigh - con Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson - Commedia/Drammatico – “Pansy è una donna segnata dal dolore dopo la morte della madre e da una vita di privazioni, che ha trasformato quel dolore in rabbia e in una capacità quasi inesauribile di insultare e offendere il prossimo, compresi il marito e il figlio, ma anche i totali sconosciuti che incontra per strada. La sorella minore Chantelle fa del suo meglio per arginare la furia verbale ed emotiva di Pansy, comprendendo fino in fondo la fonte primaria della sua collera. Ma Pansy non riesce ad affrontare le scomoda verità su se stessa, e prosegue nelle sue esternazioni al vetriolo, alienandosi l'affetto e l'empatia di chiunque abbia la sventura di avere a che fare con lei. Per fortuna Chantelle non molla, e forse riuscirà ad aprire un varco nella corazza inscalfibile che Pansy si è costruita per poter continuare a sopravvivere...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA TRAMA FENICIA – ore 17.00- 21.15 – di Wes Anderson - con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks - Azione/Commedia/Thriller – “Anatole ‘Zsa-zsa’ Korda, magnate quasi immortale, colleziona nemici e incidenti aerei, a cui sopravvive a dispetto dei suoi sabotatori. In un clima da predazione capitalistica e di morte prossima, Korda mette in ordine i suoi affari e decide di lasciare la sua immensa fortuna a sua figlia, novizia imperturbabile, con pipa e rosario, a un passo dai voti. Salvo che il nostro ha altri nove figli, tutti maschi, che non ha il tempo o il desiderio di amare. La presenza di Liesl, che accetta il lavoro di ereditiera provvisoria nel tentativo di identificare l'assassino di sua madre, cambierà le carte in tavola e il destino di un padre imbarcato in un rocambolesco progetto industriale...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- LILO & STITCH – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- LILO & STITCH – ore 16.00 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

- FUORI – ore 18.00 - 21.15 – di Mario Martone - con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi - Drammatico – “Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un'esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- LILO & STITCH – ore 17.00 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

- MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING – ore 21.15 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby – Azione – “La fine del mondo è vicina ma Ethan Hunt non è lontano e riparte da dove aveva lasciato. Recuperata una preziosa chiave crociata, deve raggiungere adesso il Sevastopol, un sottomarino nucleare russo, distrutto dall'Intelligenza Artificiale, che giace sotto la calotta polare. La chiave gli permetterà di recuperare il 'codice sorgente' dell'IA e di disinnescarla. Ormai autonoma e 'cosciente', l'Entità accede a qualsiasi sistema operativo, manipola fatti, dati e persone ed è determinata a sterminare la razza umana. Mentre Hunt cerca una soluzione, l'IA prende progressivamente il controllo delle armi di distruzione di massa. Il tempo stringe, non resta che correre. Ancora e ancora...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- FUORI – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Mario Martone - con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi - Drammatico – “Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un'esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING – ore 16.30 - 20.30 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby – Azione – “La fine del mondo è vicina ma Ethan Hunt non è lontano e riparte da dove aveva lasciato. Recuperata una preziosa chiave crociata, deve raggiungere adesso il Sevastopol, un sottomarino nucleare russo, distrutto dall'Intelligenza Artificiale, che giace sotto la calotta polare. La chiave gli permetterà di recuperare il 'codice sorgente' dell'IA e di disinnescarla. Ormai autonoma e 'cosciente', l'Entità accede a qualsiasi sistema operativo, manipola fatti, dati e persone ed è determinata a sterminare la razza umana. Mentre Hunt cerca una soluzione, l'IA prende progressivamente il controllo delle armi di distruzione di massa. Il tempo stringe, non resta che correre. Ancora e ancora...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LILO & STITCH – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.15 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it