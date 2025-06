Pallapugno, Raineri eletto presidente del comitato ligure. Scajola: “Insieme per far conoscere questo sport ai giovani”

Nella mattinata di oggi, Giacomo Raineri è stato eletto presidente del comitato ligure della federazione nazionale pallapugno.

Il vicepresidente vicario nazionale Marco Scajola commenta così: “Congratulazioni all’amico Giacomo Rainieri per questo nuovo ruolo. Un ringraziamento a Carlo Scrivano che, in questi anni, ha svolto un grande lavoro per la crescita di questo bellissimo e antico sport in Liguria. Sono certo che con Giacomo, uomo sempre vicino allo sport, alle associazioni e alle tradizioni, ci sarà grande collaborazione già a partire dalle attese finali di Coppa Italia, per la prima volta in versione itinerante tra Imperia e Andora. La pallapugno rappresenta valori, storia, della nostra terra e in particolare del nostro entroterra. Insieme al presidente nazionale, onorevole Enrico Costa, siamo impegnati per la sua diffusione tra i giovani e per far sì che da sport ligure e piemontese possa allargare i suoi confini anche in altre regioni".