Pallamano, Abc Bordighera sconfitta: i ragazzi perdono in trasferta (Foto e video)

Abc Bordighera sconfitta. Dopo essere stata battuta, la settimana scorsa, dalla capolista Puget Theniers, la squadra di pallamano torna a casa con un'ulteriore sconfitta: sabato ha perso sul campo dell'OGC Nizza.

"Due sconfitte dal gusto diverso" - commenta l'Abc Bordighera - "Nella sconfitta inflitta dalla capolista Puget Theniers, nella trasferta più lunga di questa seconda fase del campionato dipartimentale Alpi marittime, i bordigotti hanno trovato una squadra ben strutturata sia fisicamente che tecnicamente con i transalpini al grand completo, che hanno saputo cogliere il fattore campo per mettere in mostra tutta la loro esperienza e vincere con il risultato di 29/19".

"Differente è stata la sconfitta patita con l'Ogc Nizza. I ragazzi che si sono presentati con alcune assenze hanno sfoderato un'eccellente prestazione. L'inizio partita era in mano ai bordigotti che hanno raggiunto anche quattro gol di vantaggio. Terminato il primo tempo in pareggio 9/9, l'incontro è ripreso con una sostanziale parità fino a metà tempo dove i nizzardi hanno allungato fino sul parziale di 23 a 18" - racconta l'Abc Bordighera - "Ottima la reazione della squadra che con tenacia e attenzione ha recuperato il risultato fino a raggiungere il pareggio di 25/25 ma a tre secondi dalla fine, con una decisione opinabile dell'arbitro che ha concesso un rigore che, realizzato, ha decretato l'amara sconfitta per 26/25. I top scorer dei bordigotti sono stati Christian Bertolassi con 6 gol e il capitano Andrea Lupi con 5. Il prossimo impegno sarà domenica 18 alle 11 presso il palazzetto dello sport di Bordighera contro H. des Collines".

Il tabellino:

OGC NIZZA / ABC Bordighera

Primo tempo 9/9

Finale 26/25

La squadra era formata da CRISTHIAN ALIJA (p), Gianluca Mazzitelli 4; Nicolò Andreini 3; Simone Filippi 4, Leonardo Roggeri, Cristhian Bertolassi 6, Riccardo Spolverini 1, Mattia Ferrari 2, Andrea Lupi 5 (k) e Valerio Bellan (p).

Tecnici: Andrea Dall'acqua e Guido Bissaro.