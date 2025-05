Sanremo: revocato il divieto di balneazione in tre zone del litorale matuziano

Ottime notizie per gli amanti del mare a Sanremo. Il Comune ha ufficialmente revocato il divieto temporaneo di balneazione che era stato precedentemente imposto in tre importanti aree del litorale cittadino. La decisione, accolta con favore da residenti e operatori turistici, riguarda specificamente le seguenti zone:

Foce del Rio San Bernardo: L'area compresa tra la spiaggia libera attrezzata 'Foce Ponente' (insegna 'Bagni Tortuga') e lo stabilimento balneare 'Bagni Serenella' (insegna 'Tiki beach'), entrambi inclusi.

L'area compresa tra la spiaggia libera attrezzata 'Foce Ponente' (insegna 'Bagni Tortuga') e lo stabilimento balneare 'Bagni Serenella' (insegna 'Tiki beach'), entrambi inclusi. Area della 'Bussola': Il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata 'Foce Levante' e lo stabilimento balneare 'Bagni Matuzia', anch'essi compresi.

Il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata 'Foce Levante' e lo stabilimento balneare 'Bagni Matuzia', anch'essi compresi. Foce del Torrente Armea: l'area costiera delimitata tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea, inclusi entrambi i punti.

Il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito degli esiti positivi delle più recenti analisi sulla qualità delle acque marine, che hanno attestato il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il divieto temporaneo era stato emesso precauzionalmente nei giorni scorsi in seguito al riscontrato superamento di tali limiti.

Con la rimozione della segnaletica di divieto, le spiagge interessate tornano ad essere pienamente fruibili per la balneazione. Questa notizia rappresenta un importante segnale positivo in vista della stagione estiva, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale nel garantire un'esperienza balneare sicura e piacevole per tutti.