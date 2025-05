Calcio, la Polisportiva Vallecrosia Academy conquista il Trofeo Foto Carlo (Foto)

Sport e divertimento al Trofeo Foto Carlo, dedicato alla categoria Primi Calci della leva 2016, organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy ASD il 1° maggio al campo Zaccari a Camporosso.

Diverse le società che hanno aderito alla manifestazione sportiva: A.s.d. Arquatese Valli Borbera, US Dolceacqua, Junior Soccer, San Filippo Neri, Ventimiglia e Virtus Sanremo.

"Le gare si sono susseguite per tutto il giorno con grande partecipazione e divertimento" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "I ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd, presenti con ben tre formazioni, hanno conquistato il primo posto della manifestazione, seguiti dai ragazzi dell'US Dolceacqua e del Junior Soccer".

"Ringraziamo lo sponsor Foto Carlo, sempre disponibile e presente, le società partecipanti per la presenza e per aver reso la manifestazione un bellissimo spettacolo per tutti" - afferma il Vallecrosia Academy.