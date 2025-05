Sanremo, un nostro lettore: "Bellissima idea intitolare a Vittorio Bertellotti il campo di atletica"

"Bellissima idea intitolare a Vittorio Bertellotti il campo di atletica. Uomo entusiasta dell'atletica e dello sport in generale. Voleva sempre il bene della gioventù sia lui che la cara sua signora. Mio collega per più di trent’anni ma soprattutto mio caro amico. Appoggio l’idea con entusiasmo".

Lo scrive alla nostra redazione un nostro lettore, Roberto G.N. che commenta così il nostro articolo odierno in merito alla proposta di intilare la pista d'atltica di Sanremo alla memoria di Vittorio Bertellotti, recentemente scomparso che, nel corso della sua carriera di atleta prima e di professore di ginnastica a scuola e allenatore dopo, ha fatto avanti e indietro da Sanremo ad Imperia (al Prino) per allenarsi e allenare i suoi allievi per tantissimi anni.