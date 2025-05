Calcio Serie D: la Sanremese espugna 3-1 il Bravi, il Bra chiude con una sconfitta indolore

Il Bra chiude il suo grande campionato con una sconfitta, comunque indolore, vista la promozione già in cassaforte dallo scorso 13 aprile. Nell'ultimo turno di regular season la Sanremese si impone al Bravi, in un clima di festa, con il risultato di 3-1. Decidono le reti di Zanon (da poco entrato al posto di Legal), Manno, D'Antoni (su rigore) e Gulli. La squadra di Nisticò è ora attesa dalla poule scudetto con le vincitrici dei nove gironi di Serie D.

LA CRONACA

I giallorossi entrano in campo con buon piglio: al 9' Giallombardo va al tiro da posizione invitante, pallone in corner dopo una deviazione. Nisticò è costretto subito al primo cambio. Legal si fa male, entra Zanon. Proprio il neoentrato porta in vantaggio i suoi al 23' con un gran destro di prima intenzione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I padroni di casa giocano in scioltezza e vanno vicini al raddoppio con Minaj la cui conclusione sfiora il palo a Maffi battuto. La Sanremese non ci sta e pareggia con Manno, abile a sfruttare un cross dalla sinistra di Andreis: 1-1 alla mezz'ora. Ancora Andreis sugli scudi poco dopo: incursione in area e fallo di Mawete. L'arbitro decreta il penalty, trasformato impeccabilmente da D'Antoni che ribalta il risultato. Tentativo di Minaj al minuto 40, il portiere respinge di piede. Squadre negli spogliatoi con gli ospiti avanti 2-1.

Nisticò lancia nella mischia Perseu ad inizio ripresa, gli fa posto Gerbino. Scalise risponde con Gagliardi per Manno. La partita prosegue senza sussulti. Pautassi e Giallombardo, grandi protagonisti della cavalcata giallorossa, vengono sostituiti da Chiabotto e Rosa al 60'. La Sanremese è cinica quanto basta e cala il tris al 69' con Gulli, abile a spingere in rete un pallone vagante dopo un calcio di punizione. In campo nei minuti finali anche Costantino, al posto di Aloia. Finisce 1-3 e dopo il 90' inizia una nuova, meritata festa per Tos e compagni.

LE PAROLE DI SCALISE

A fine partita, traspare tutta la soddisfazione di mister Manuel Scalise: "Cosa devo dire di più su questi ragazzi? Sinceramente non lo so. Oggi, tra l’altro, eravamo con gli uomini contati e negli ultimi minuti abbiamo fatto esordire due ragazzi della Juniores. Abbiamo chiuso un girone in cui la squadra si è espressa su buoni livelli. Non saprei che voto dare alla stagione, anche perché sono arrivato in corso d’opera e ci sarebbero tante cose da valutare. Di certo, se avessimo avuto questo ruolino di marcia e queste prestazioni anche all’andata, avremmo potuto ambire a qualcosa in più in classifica."

E sul suo futuro? Scalise risponde così: "Qui sono stato bene e si sono creati ottimi rapporti anche al di fuori del campo. Sono aperto al dialogo e disponibile a restare, ma ovviamente il presidente farà le sue valutazioni. Ci incontreremo per capire se ci sono i presupposti."

BRA-SANREMESE 1-3

Bra (3-5-2): Ribero, Legal (10' , Tos, Sganzerla; Mawete, Giallombardo (60' Chiabotto), Gerbino (46' Perseu), Tuzza, Pautassi (60' Rosa); Aloia (78' Costantino), Minaj. A disp: Ariello, Omorogbe, Quitadamo, Sangare. All Nisticò

Sanremese (4-2-3-1): Maffi, Bregliano, Raggio, Monticone, Vitale; Grancara (93' Ferrante), Gulli; Di Fino, Manno (60' Gagliardi), Andreis (91' Vindigni); D'Antoni. A disp: Terrazzino, Toma, Ranelli, Bertoli, Lohmatov, Gonella. All Scalise

Gol: 23' Zanon, 31' Manno, 34' D'Antoni (rig), 69' Gulli

Ammoniti: Mawete, Zanon, Gerbino

Arbitro: Salvatore Montevergine di Ragusa, assistenti Matteo Panella di Ciampino e Stefano Scarangella di Cassino