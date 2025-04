Salute, Schillaci “Nessun litigio con Regioni, massima collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Nessun litigio con Fedriga anzi massima collaborazione". E' quanto dichiara il Ministro della Salute Orazio Schillaci. "Dall'opposizione - aggiunge - mi aspetterei collaborazione concreta più che disinformazione. Quando si controbatte citando il caso singolo, si danneggia solamente il lavoro intenso delle nostre strutture che indubbiamente possono fare meglio ma, a fronte del singolo episodio, erogano giornalmente milioni di prestazioni di qualità. Viene da chiedersi se all'opposizione interessi davvero che finalmente abbiamo un monitoraggio reale sul fenomeno, e non dati episodici, e che le regioni, che stanno applicando correttamente il decreto 'liste d'attesà, stanno vedendo risultati tangibili. Risultati che sono a beneficio di tutti i cittadini, anche degli elettori dell'opposizione che nel passato non ha vigilato, non ha programmato ma ha solo distribuito pochi soldi, senza controllo e continua a chiederne altri senza obiettivi specifici. Liguria, Basilicata, Lombardia, Lazio, Piemonte, Marche, Veneto, Toscana, ad esempio, mostrano come i risultati si ottengano quando la serietà coincide con l'applicazione delle leggi". "La rabbia verbale di chi si oppone ai nostri sforzi dovrebbe andare verso chi preferisce i gettonisti al personale del servizio sanitario pubblico, verso chi non vuole trasmettere i dati di monitoraggio sui tempi d'attesa, verso chi non integra le agende nel CUP unico regionale, verso chi usa 'liste di galleggiamentò per non mostrare la vera realtà. Invece si preferisce agitare una generica e facile propaganda perchè probabilmente non si hanno reali argomenti" conclude Schilaci. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).