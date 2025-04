CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 11 aprile 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LA CASA DEGLI SGUARDI – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Luca Zingaretti - con Luca Zingaretti, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta - Drammatico – “Marco è un poeta 23enne alcolizzato che ha abbandonato la scuola, ha perso tutti i suoi amici ed è stato lasciato dalla sua ragazza. L'unico a rimanergli ostinatamente accanto è il padre, un tranviere che lo sorveglia come un cane da guardia, togliendogli il respiro (o almeno così lo percepisce il ragazzo). Una sera Marco sta recandosi ad un reading di poesie ma in preda alla tensione si ubriaca, e fa un incidente d'auto che lo spedisce dritto in ospedale. Suo padre e il suo editore lo spingono a trovarsi un lavoro, nel caso saltino fuori le analisi del suo stato di ebbrezza alla guida, che al momento dell'incidente la polizia ha trascurato. Farà l'addetto alle pulizie all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, e si unirà ad una squadra che a poco a poco diventerà per lui come una seconda famiglia...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BIANCANEVE – ore 16.30 – di Marc Webb - con Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Colin Michael Carmichael – Avventura/Drammatico/Family – “Adattamento live action della fiaba Biancaneve e i sette nani. La giovane Biancaneve, principessa di un regno lontano, è perseguitata dalla matrigna cattiva, la perfida Regina ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza. Fin da piccola Biancaneve dimostra di essere di una bellezza rara, più la giovinetta cresce, più la Regina la vede come una minaccia, che un giorno potrebbe spodestarla dal trono di ‘più bella del reame’. Quando arriva il giorno in cui la bellezza di Biancaneve sorpassa quella della sua matrigna, la perfida Regina decide che è venuto il momento di prendere drastici provvedimenti per eliminare per sempre la sua figliastra. Per fortuna Biancaneve troverà alleati insospettabili nel bosco e nelle creature che vi abitano...”

Voto della critica: ***

- LE ASSAGGIATRICI – ore 18.30 - 21.00 – di Silvio Soldini - con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti, Marco Boriero - Drammatico – “Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano sia la solidarietà che il possibile tradimento...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA VITA DA GRANDI – ore 15.30 - 19.30 – di Greta Scarano - con Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio, Gloria Cocco - Commedia – “Irene sta per comprare un appartamento a Roma con il suo compagno, ma viene richiamata nella sua città natale, Rimini, per occuparsi del fratello maggiore Omar. Sua madre deve partire per approfondire delle analisi mediche, suo padre l'accompagnerà e occorre prendersi cura di un fratello autistico che ha sogni ambiziosi. Per realizzarli la sorella prova a fargli un ‘corso intensivo per diventare adulti’ che include la scelta di salire o meno sul palco di un talent show a esibirsi e coronare così il desiderio di una vita. Nel frattempo, grazie a Omar, sarà la stessa Irene a capire molto di se stessa e di cosa voglia veramente dalla vita...”

Voto della critica: ****

- DEATH OF UNICORN – ore 17.30 - 21.30 – di Alex Scharfman - con Jenna Ortega, Paul Rudd, Will Poulter, David Pasquesi, Anthony Carrigan - Commedia – “Elliot, dirigente vedovo di un'azienda farmaceutica, si reca con la figlia Ridley nella fastosa tenuta del suo capo, Odell Leopold. Guidando a gran velocità per il grave ritardo accumulato, Elliot finisce per investire un animale che si era fermato in mezzo alla strada: solo che non si tratta di un animale qualsiasi, ma di un unicorno. Quando la famiglia Leopold comprende che il sangue degli animali magici ha delle proprietà curative, pensa di sfruttare la scoperta a scopo commerciale. Nessuno però ha fatto i conti con l'ira di mamma e papà unicorno, assetati di vendetta...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- OPERAZIONE VENDETTA – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di James Hawes - con Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Michael Stuhlbarg - Azione – “Un esperto di sicurezza di dati criptati della Cia, distrutto dal dolore per la perdita di sua moglie rimasta uccisa in un attentato terroristico a Londra, decide di passare all'azione. Abbandona la scrivania e si lancia in una pericolosissima missione di vendetta, viaggiando in lungo e in largo per scoprire chi ci sia davvero dietro all'attentato e facendosi aiutare da un addestratore molto speciale. Attraverserà una serie di città, da Berlino a Istanbul, fino a Casablanca, e tra una sparatoria e una fuga affronterà spie esperte e mercenari letali nel tentativo di scoprire la verità, tra molteplici macchinazioni e doppi giochi politici...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- EDEN – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Ron Howard - con Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney - Thriller – “La crisi del 1929 ha provocato una generale sfiducia nel sistema capitalistico, che ha avuto conseguenze anche in Europa, e in particolare in Germania, dove il tracollo economico ha fornito terreno fertile all'ascesa del nazismo. In questo contesto, il medico e filosofo tedesco Friedrich Ritter diventa una celebrità per aver abbandonato la civiltà ed essersi trasferito in un luogo disabitato della Galapagos, l'isola di Floreana, insieme a Dore Strauch, sua discepola e amante. Il suo esempio e la sua scelta controcorrente motivano poi il vedovo e veterano di guerra Hienz Wittmer, nel 1932, a fare altrettanto, in compagnia del figlio e della seconda e giovanissima moglie, Margret. Tutt'altro che entusiasti dell'idea di condividere il loro rifugio, i Ritter inizialmente prendono le distanze dai Wittmer ma le due coppie trovano comunque il modo, dopo un po' di tempo, di non darsi fastidio a vicenda. Le cose cambiano, però, quando a Floreana sbarca Eloise Wagner de Bousquet, presunta baronessa, con al seguito un paio di amanti-schiavi, e il proposito di costruire un resort di lusso e impossessarsi così dell'isola...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN FILM MINECRAFT – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura – “I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su ‘Overworld’, per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto ‘crafter’, semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SENZA SANGUE – ore 15.15 - 21.15 – di Angelina Jolie - con Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Andrés Delgado, Nika Perrone - Drammatico – “Da qualche parte nel mondo e alla fine di una guerra mai precisata, un uomo è assediato. Un pugno di criminali, con le armi e le loro ragioni, come se avessero bisogno di una ragione per uccidere, avanza verso una fattoria isolata. Riparato in casa, Manuel Roca nasconde la sua bambina sotto le assi del pavimento e chiede al figlio maggiore di trovare un rifugio sicuro. Ma il destino, armato fino ai denti, ha la meglio su di lui e sul suo ragazzo. Nina, scoperta e subito nascosta ai compari dal giovane Tito, è l'unica sopravvissuta al massacro. Anni dopo, una donna matura si presenta da Tito, che ha sepolto le armi e gestisce un chiosco di giornali. Due tè e diverse sigarette dopo, Nina e Tito faranno i conti col loro passato...”

Voto della critica: ***

- NONOSTANTE – ore 17.00 - 19.00 – di Valerio Mastandrea - con Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante, Giorgio Montanini - Drammatico – “Un uomo vaga dentro e fuori un ospedale, divertendosi ad interagire con i suoi occupanti - medici, infermieri, pazienti - senza esserne visto. Quell'uomo è in coma, e mentre il suo corpo giace in un letto ospedaliero la sua essenza va in giro e parla con altri pazienti al momento separati dai loro corpi mortali. Ma quando la vittima di un incidente automobilistico entra in stato comatoso e viene ricoverata in quella che era stata la sua stanza tutto cambia per quell'uomo che prendeva la propria solitudine come un gioco. E che ora dovrà cominciare a porsi qualche domanda in più su quanto, e come, ognuno di noi desidera stare al mondo...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

