Sanremo: attenzione alla 'Processionaria', segnalata in grande quantità in strada Borgo Tinasso (Foto)

Occhio alla processionaria. L’allarme è già scattato in diverse zone della provincia ed ora ci viene segnalato in strada Borgo Tinasso a Sanremo, a ridosso delle case popolari.

Per l’uomo, lo ricordiamo, l'esposizione diretta ai peli della processionaria può provocare una dermatite da contatto e una reazione infiammatoria della pelle, causando irritazione, prurito, arrossamento e, in casi più gravi, vesciche o bolle.

La processionaria è particolarmente pericolosa per i cani, soprattutto in primavera, quando le larve scendono dagli alberi in processione. I peli urticanti possono causare reazioni gravi come irritazioni cutanee, gonfiore, difficoltà respiratorie e danni ai tessuti orali e delle vie respiratorie.

Per i gatti provoca un'improvvisa ed intensa salivazione e l’infiammazione in bocca, nell’esofago e nello stomaco. Con il passare dei minuti la lingua può subire un rigonfiamento tale da causare addirittura la morte dell'animale per soffocamento.

Per chi si trova la processionaria in ambito privato deve provvedere alla sua rimozione con un giardiniere o un esperto. In zone pubbliche, come ad esempio il caso segnalatoci di strada Borgo Tinasso a Sanremo, si deve chiamare l’Urp del Comune, che provvederà all’intervento.