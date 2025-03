Ospedaletti: causa da 150 milioni per il porto di Marina di Baiaverde, rigettato l'appello del fallimento Fin.Im.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello proposto dal Fallimento FIN.IM. nella causa da oltre 150 milioni di euro proposta dalla Società e coltivata dal Fallimento dopo l'annullamento della concessione demaniale per la costruzione e gestione del porto di ‘Baia Verde’.

La Corte ha confermato che nessun legittimo affidamento poteva essere vantato a beneficio della società fallita e che nulla spetta al fallimento neppure a titolo di indennizzo per le opere realizzate, anche se non finite e non collaudate. La conferma è arrivata nelle scorse ore im Comune ad Ospedaletti in una nota a cura dell'Avvocato Corrado Mauceri che ne tutela gli interessi nelle cause ormai in via di chiusura definitiva, relative al Porto di Baia Verde.

La sentenza conclude finalmente, almeno per il giudizio di merito, una vicenda giudiziaria in piedi da oltre dieci anni, spazzando via l'ombra che gravava sui conti degli Enti pubblici e, particolarmente, della Regione e del Comune di Ospedaletti, il quale potrà ora dedicarsi con rinnovata energia al completamento dell'approdo, confidando nell'apporto di nuovi e qualificati operatori del settore, coi quali il dialogo è già in corso.