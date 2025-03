Eventi in Liguria, il vice presidente Piana nel weekend alla Milano-Sanremo

Questo fine settimana il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, sarà presente a due importanti eventi per il territorio ligure. Sabato 22 marzo, parteciperà alla Milano-Sanremo, la Classicissima di primavera, che attraverserà la Liguria fino al traguardo di Via Roma, a Sanremo, un appuntamento storico per il ciclismo internazionale e un’occasione per valorizzare il nostro territorio.



Domenica 23 marzo, sarà invece ad Albenga per Le Prime di Vite in Riviera – Aspettando Vinitaly, evento dedicato alle eccellenze enologiche e agroalimentari del Ponente ligure, anticipando la prestigiosa rassegna di Verona.



Un fine settimana all’insegna dello sport e della valorizzazione delle produzioni locali, a conferma dell’impegno della Regione Liguria nella promozione del territorio e delle sue eccellenze.