CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 21 marzo 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 1 dell'Imperia di Oneglia e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BIANCANEVE – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Marc Webb - con Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Colin Michael Carmichael – Avventura/Drammatico/Family – “Adattamento live action della fiaba Biancaneve e i sette nani. La giovane Biancaneve, principessa di un regno lontano, è perseguitata dalla matrigna cattiva, la perfida Regina ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza. Fin da piccola Biancaneve dimostra di essere di una bellezza rara, più la giovinetta cresce, più la Regina la vede come una minaccia, che un giorno potrebbe spodestarla dal trono di ‘più bella del reame’. Quando arriva il giorno in cui la bellezza di Biancaneve sorpassa quella della sua matrigna, la perfida Regina decide che è venuto il momento di prendere drastici provvedimenti per eliminare per sempre la sua figliastra. Per fortuna Biancaneve troverà alleati insospettabili nel bosco e nelle creature che vi abitano...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- FOLLEMENTE – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Genovese - con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi - Commedia – “Romeo è tenero e romantico, Valium folle e paranoico, Eros arrapato e sensuale, il Professore razionale e giudicante. No, non sono esseri umani, ma personalità che abitano la mente di Piero, insegnante di Storia e Filosofia recentemente divorziato e con una figlia piccola, intenzionato a rimettersi in gioco con le donne ma ancora scottato dalle delusioni del passato. Giulietta è romantica e sognatrice, Trilli istintiva e sexy, Alfa ideologica e disciplinata e Scheggia irrazionale e istintiva. E anche loro non sono persone reali, ma parti della personalità di Lara, la giovane donna single reduce dalla relazione infelice con un uomo sposato che vorrebbe un partner affidabile che l'aspetti sotto casa, e invece tende a cadere nella trappola di amori senza futuro. Lara e Piero si incontrano per il loro primo appuntamento, si piacciono ma non osano confessarlo (nemmeno a se stessi), incartandosi su ogni dettaglio, impegnati ad ascoltare le voci interiori delle loro rispettive personalità. Riusciranno a zittire quel chiacchiericcio incessante e a trovare la strada verso una relazione finalmente appagante?...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL CASO BELLE STEINER – ore 15.30 - 17.15 – di Benoît Jacquot - con Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg, Kamel Laadaili, Pauline Nyrls - Thriller – “Pierre e Cléa sono una coppia che non ha figli. Ospitano in casa loro Belle, la figlia di un'amica di lei che frequenta il liceo dove lui insegna matematica. Un mattino la ragazza viene trovata strangolata. L'omicidio è avvenuto mentre in casa c'era solo Pierre e i sospetti iniziano ad addensarsi su di lui che però riesce ad autodifendersi riuscendo anche a mantenere un buon autocontrollo...”

Voto della critica: ***

- THE MONKEY – ore 19.15 - 21.15 – di Oz Perkins - con Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien (II), Elijah Wood - Horror – “In soffitta c'è una scimmietta giocattolo un po' misteriosa. Apparteneva al papà dei gemelli Hal e Bill che, da bambini, la ritrovano e ne azionano il meccanismo ruotando la chiave nella schiena. È l'inizio di una serie di morti orribili che distrugge la loro famiglia. Passano 25 anni e il giocattolo maledetto riappare. Ecco una nuova scia di sangue che costringe i due fratelli, ormai separati, a fare i conti con il loro oscuro passato...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PADDINGTON IN PERU’ – ore 16.30 – di Dougal Wilson - con Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Olivia Colman, Antonio Banderas – Commedia/Animazione/Avventura – “Judy e Jonathan sono cresciuti e stanno per lasciare il nido. I tempi in cui la famiglia Brown si stringeva tutta quanta sul divano della casa di Windsor Gardens sono finiti, e la signora Brown sembra soffrirne più di tutti. L'occasione di trascorrere un po' di tempo insieme si presenta, inattesa, quando l'orso Paddington riceve via lettera la notizia che la sua amata zia Lucy, ospite di una casa di riposo per orsi in Perù, sembra non godere di buona salute: si è chiusa in se stessa e non fa che nominare il suo nipotino lontano. La famiglia Brown al completo (Signora Bird compresa) si mette allora in viaggio per il Sudamerica, pronta all'avventura, e l'avventura non si farà attendere...”

Voto della critica: ***

- MICKEY 17 – ore 18.45 - 21.30 – di Bong Joon-ho - con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo - Avventura/Drammatico/Fantasy – “Nel 2054, la mancanza di opportunità sulla Terra spinge le masse al pellegrinaggio interstellare, che inevitabilmente vuol dire sfruttamento da parte di potenti demagoghi al comando di queste spedizioni. Uno di loro è Kenneth Marshall, politico fallito in cerca di una nuova era per l'umanità su un pianeta inospitale abitato da strane creature. Per sfuggire a dei pericolosi usurai, Mickey Barnes accetta di imbarcarsi sull'astronave firmando un contratto da expendable, tuttofare destinati a morire ripetutamente grazie a una tecnologia che consente di ‘ristampare’ un corpo all'infinito mantenendone la coscienza...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- A DIFFERENT MAN – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Aaron Schimberg - con Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson, Owen Kline, Marc Geller - Thriller – “Edward vive a New York con l'ambizione di fare l'attore, ma il suo aspetto fisico è pesantemente condizionato dalla neurofibromatosi che gli segna il volto. Abituato allo sdegno altrui, o peggio all'indifferenza totale, l'uomo si invaghisce immediatamente della norvegese Ingrid, autrice teatrale, quando questa si trasferisce nell'appartamento vicino. I due sembrano avviare un rapporto autentico, ma Edward sente di non avere speranze con lei. A meno che non accetti di provare un nuovo trattamento medico che sembra potergli donare un aspetto ‘normale’, credendo che questo risolva tutti i suoi problemi...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA CITTA’ PROIBITA – ore 15.45 – di Gabriele Mainetti - con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan - Drammatico – “Cina, 1979. Due genitori sfuggono all'obbligo del figlio unico mettendo alla luce le bambine Yun e Mei. Mei, la secondogenita, è però costretta a nascondersi sempre per evitare alla famiglia una denuncia. Salto temporale fino a metà anni Novanta: Mei si ritrova nella Roma multietnica del quartiere Esquilino, presso il ristorante cinese La città proibita. Quel luogo è la chiave della ricerca che l'ormai giovane donna ha intrapreso per ritrovare la sorella maggiore, che è diventata una prostituta nella Città Eterna. I destini di Mei si incroceranno con quelli di Marcello, giovane cuoco in un ristorante rivale di cucina tradizionale romana, rimasto insieme alla madre Lorena a gestire il locale dopo la sparizione di suo padre Alfredo. Annibale, un amico fraterno di Alfredo, cerca di dare loro una mano, anche perché detesta il proprietario di La città proibita e i tentativi degli immigrati di diventare ‘padroni in casa sua’...”

Voto della critica: ***

- U.S. PALMESE – ore 18.30 - 21.00 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta - Commedia – “Milano. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo ma ha un pessimo carattere. In campo si nota più per le risse che le giocate con i suoi numeri 'alla Houdini', fuori dal campo invece si mette spesso nei guai. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker e accusato di 'body shaming', viene messo fuori squadra. La sua popolarità è ai minimi termini e il suo agente non sa più che fare. Da Palmi, un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta. Don Vincenzo, un geniale agricoltore in pensione, organizza una raccolta fondi per ingaggiarlo e risollevare così le sorti della squadra locale, l'U.S. Palmese, cercando di coinvolgere i 18.000 abitanti. Morville così arriva sul posto per rilanciare la sua immagine e fa i conti con una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui è abituato. All'inizio è come smarrito e gioca male. Poi inizia gradualmente ad ambientarsi e la sua presenza diventa determinante per il rilancio della squadra...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- I DUE VOLTI DEL CRIMINE – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di Barry Levinson - con Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Belmont Cameli, Bob Glouberman - Drammatico – “La vicenda si svolge nella New York degli anni '50 e segue la rivalità tra due boss della malavita organizzata: Vito Genovese e Frank Costello. I due erano un tempo legati da amicizia ma la rivalità e l'ascesa al potere li portano a essere nemici. Vito, amico d'infanzia di Lucky Luciano, dopo aver aiutato quest'ultimo nella Guerra castellammarese diventa capo della famiglia Luciano che in seguito verrà ribattezzata ‘Genovese’ dall'FBI. Anche Costello è stato amico e ‘socio d'affari’ di Luciano, ma l'attrito tra Vito e Frank scoppia al culmine dopo che Vito ordina l'assassinio (fallito) di Frank nel 1957 quando Genovese vuole consolidare il suo potere diventando il ‘capo di tutti i capi’ della Mafia...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL NIBBIO – ore 16.30 – di Alessandro Tonda - con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan, Davy Eduard King - Drammatico – “4 febbraio 2005. Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI, sta partendo per una vacanza con la moglie e i due figli, quando viene richiamato a Roma perché la giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena è stata rapita a Baghdad, al suo ritorno da una visita ad un campo profughi, da quello che si scoprirà essere un commando sunnita. Per 28 giorni Calipari, soprannominato ‘il Nibbio’, dovrà fare la spola fra l'Iraq presidiato dall'esercito statunitense e la dirigenza dei Servizi Segreti nel tentativo di ottenere la liberazione di Sgrena. Il ricordo dell'uccisione del giornalista Enzo Baldoni, avvenuta sempre in Iraq l'anno precedente, è ancora fresco e doloroso, e Calipari farà di tutto per assicurarsi che quella storia non si ripeta, cercando di trattare il rientro di Sgrena senza commettere errori e unendo le forze con il direttore di Il Manifesto, il compagno di Sgrena e alcune alte cariche istituzionali. Ma il destino, e l'incompetenza di certi uomini, non saranno altrettanto attenti e rispettosi nei suoi confronti...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- MUORI DI LEI – ore 21.15 – di Stefano Sardo - con Riccardo Scamarcio, Mariela Garriga, Maria Chiara Giannetta, Paolo Pierobon - Drammatico – “Il dramma è ambientato durante il lockdown per la pandemia di COVID-19 occorsa nel 2020. Luca (Scamarcio) è un professore di filosofia che vive a Roma con sua moglie Sara (Giannetta). Luca insegna in un liceo e la sua vita è pervasa da qualche frustrazione: non tanto da causare una crisi, ma abbastanza per prepararne il terreno. Quando esplode la pandemia, Luca si vede costretto a rimanere a casa durante il lockdown, mentre sua moglie Sara, che è un medico, è in prima linea in ospedale, lavorando turni impossibili per tenere fronte a un virus che sta uccidendo milioni di persone. Mentre Luca, come il resto del mondo rimane fermo, chiuso in casa, ad aspettare che questa bufera faccia il suo corso, si sente solo, annoiato, frustrato, e volge la sua attenzione sulla nuova vicina di casa, Amanda (Garriga). Presto Luca cede al desiderio e viene coinvolto in una storia piena di passione, una passione incontrollata che si trasforma in qualcosa di pericoloso che getterà la sua vita nel caos, cambiando il corso del suo futuro....”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- I DUE VOLTI DEL CRIMINE – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 – di Barry Levinson - con Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Belmont Cameli, Bob Glouberman - Drammatico – “La vicenda si svolge nella New York degli anni '50 e segue la rivalità tra due boss della malavita organizzata: Vito Genovese e Frank Costello. I due erano un tempo legati da amicizia ma la rivalità e l'ascesa al potere li portano a essere nemici. Vito, amico d'infanzia di Lucky Luciano, dopo aver aiutato quest'ultimo nella Guerra castellammarese diventa capo della famiglia Luciano che in seguito verrà ribattezzata ‘Genovese’ dall'FBI. Anche Costello è stato amico e ‘socio d'affari’ di Luciano, ma l'attrito tra Vito e Frank scoppia al culmine dopo che Vito ordina l'assassinio (fallito) di Frank nel 1957 quando Genovese vuole consolidare il suo potere diventando il ‘capo di tutti i capi’ della Mafia...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it