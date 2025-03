Un gruppo di gatti ha perso la loro proprietaria, recentemente scomparsa, e ora rischia di restare senza casa. L’abitazione dove vivono sarà sgomberata entro la fine di marzo e si cerca urgentemente una nuova sistemazione per loro.

Si spera in un’adozione di gruppo, ma in mancanza di alternative verranno affidati singolarmente. Chiunque voglia aiutare può contattare il 3393670333 via WhatsApp per maggiori informazioni.