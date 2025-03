Ciclismo: Gran Fondo di Loano, vincono Nicholas Calipa e Giulia Bisso

A Loano Nicholas Calipa e Giulia Bisso hanno messo il sigillo sulla prima prova della Coppa Piemonte 2025.

Gli uomini e le donne del gruppo sportivo “Loabikers” si sono impegnati a fondo per garantire una manifestazione degna della prima prova del circuito più longevo d’Italia. Il percorso, che attraversava mare e montagna, ha visto la partecipazione di oltre 400 ciclisti ed è stato valido anche come 14° Memorial Laura Pesce.

La gara è partita alle 9:30 precise nei pressi del campo sportivo Ellena, struttura che ha ospitato tutta la logistica, dalle iscrizioni al pasta party e alle premiazioni, soddisfacendo le esigenze organizzative. Dopo le prime pedalate a andatura controllata fino all’Aurelia, i ciclisti hanno dato il via alla competizione su un percorso di 105 chilometri e 1.600 metri di dislivello. La gara si è rivelata subito veloce, con il gruppo diviso in tre tronconi.

Il passaggio cronometrato sul Colle Scravaion ha registrato un gruppetto di atleti vicinissimi, capitanato da Nicolò Calzetta, seguito da Francesco Vai e Gabriele Contorni. Nella gara femminile, Giulia Bisso, Roberta Bussone e Olga Cappiello comandavano il gruppo delle quote rosa.

La corsa maschile si è decisa nell’ultima discesa, con Nicholas Calipa (Ciclistica Bordighera) che ha tagliato per primo il traguardo con un’impressionante media di 37,3 km/h e un tempo di 2h 46’01”. Secondo posto per Luca Sacchetti (Cicli Drali Milano) con una media di 37,01 km/h e un tempo di 2h 46’23”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Luca Passarotto (Team Marchisio Bici) con una media di 37,08 km/h e un tempo di 2h 46’37”.

Nella gara femminile, grande soddisfazione per Giulia Bisso (Team Più Sport) che ha chiuso con una media di 34,05 km/h e un tempo di 2h 58’08”. Secondo posto per Roberta Bussone (ASD Rodman Team) con un tempo di 3h 00’46”, seguita da Olga Cappiello (Santini Squadra Corse) con un tempo di 3h 02’29”.

Le dichiarazioni dei vincitori: Nicholas Calipa: “Abbiamo scollinato in tre vicinissimi, poi in discesa abbiamo lasciato andare i freni facendo la differenza sul gruppo degli inseguitori. Io e Luca ce la siamo giocata in volata e, anticipando l’ultima curva, ho spinto al massimo per alzare le braccia per primo sotto il traguardo.”

Giulia Bisso: “Eravamo io e Roberta fino allo scollinamento della prima salita, poi in discesa ho provato ad osare un po’ di più, recuperando tempo prezioso che mi ha permesso di guadagnare circa due minuti e arrivare prima sotto l’arco d’arrivo in tranquillità.”

I leader di categoria di Coppa Piemonte, di seguito I primi verdetti:

F1: Puricelli Camilla

F2: De Marchi Sabrina

F3: Olga Cappiello

GEN 1: Matteo Bertani

GEN 2: Cavazzoni Diego

JU: Pinzello Matteo

SEN 1: Sacchetti Luca

SEN 2: Spiezia Antonio

SGA: Eleuteri Pier Luigi

SGB: Mello Rella Guido

VET 1: Roggero Alberto

VET 2: Pasolini Fabrizio

Classifica società:

ASD Rodman Team

G.S Passatore

ASD Swatt Club

ASD Myg Cycling Team

Ream Piusport

Santini Squadra Corse

Team Asnaghi Cucine

ASD Gaeda Scott Matergia

Team Marchisio Bici

Cicli Drali Milano

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile questa 14 esima edizione edizione della Gran Fondo di Loano, dando appuntamento al prossimo evento del circuito Coppa Piemonte 2025.

La parola al Presidente Piernicola Pesce: “Sono contento dei numeri e mi fa piacere che il percorso piaccia. Siamo tutti soddisfatti della manifestazione. Le discese erano libere e i partecipanti hanno potuto godere di questo percorso che toccava mare e montagna.”

Le premiazioni hanno visto la distribuzione di prodotti alimentari e tecnici per la bici, mentre il 14° Memorial Laura Pesce è stato vinto da Olga Cappiello.

Prossimo appuntamento del Circuito Coppa Piemonte Drali: il 30 marzo in occasione della Gran Fondo di Casteggio (PV). Per info: www.circuitocoppapiemonte.it