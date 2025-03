Serata di pioggia, tuoni e fulmini in tutta la provincia di Imperia. Al momento non si registrano gravi danni tranne un intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera in strada Solaro Rapalin a Sanremo.

Un fulmine è infatti caduto su una serra provocando un principio di incendio, rapidamente domato dai pompieri del distaccamento sanremese.

Le fiamme sono state spente ed è stato evitato il peggio. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco nel corso della serata per qualche danno dovuto alla pioggia.