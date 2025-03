Aumenti tariffe idriche, Sorriento (Orgoglio Liguria): "Massimo supporto agli Imperiesi"

Si è svolta ieri la seduta della 4ª Commissione regionale dedicata agli aumenti delle bollette dell’acqua in provincia di Imperia. Durante l’incontro, sono state raccolte le preoccupazioni dei cittadini e delle categorie economiche, dando voce alle principali associazioni di settore, tra cui CIA, Coldiretti e Confagricoltura.

“Oggi abbiamo fatto un passo avanti nel cercare una soluzione per contenere gli aumenti delle bollette dell’acqua in provincia di Imperia, afferma il consigliere regionale di Orgoglio Liguria Walter Sorriento. Sono state raccolte le preoccupazioni dei cittadini e delle categorie economiche e sono state audite le principali associazioni di categoria, tra cui CIA, Coldiretti e Confagricoltura. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle criticità legate agli aumenti tariffari, con un focus particolare sulle ripercussioni per imprese, commercianti e agricoltori, come evidenziato dal Dott. Enrico Ilariuzzi di Coldiretti che ha sottolineato come l'approvvigionamento idrico sia una sfida costante per il settore agricolo, aggravata dai cambiamenti climatici. Il mio impegno è di garantire il massimo supporto possibile ai cittadini e questo continuerò a fare anche nelle prossime sedute di Commissione”.