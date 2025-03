Sanremo, Andrea Orlando incontra i cittadini: "Ricostruiamo il centrosinistra e un’opposizione incisiva in Liguria" (Foto e video)

"Lo avevo promesso ed eccomi qui". Con queste parole, Andrea Orlando, ex ministro e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, ha aperto il suo incontro con i cittadini presso la Federazione Operaia Sanremese, nell’ambito del ciclo di appuntamenti "Ripartiamo insieme. Per la Liguria, a testa alta".

L'evento ha rappresentato la quinta tappa del percorso promosso da Orlando, un’iniziativa volta a dialogare direttamente con i cittadini e a discutere le questioni più urgenti per il territorio ligure. La partecipazione è stata numerosa, segno di un forte interesse per le prospettive politiche e amministrative della regione.

"Ci eravamo impegnati, prima delle elezioni, a tornare comunque, e lo stiamo facendo. Trasformeremo le liste civiche che mi hanno sostenuto in un'associazione, per permettere ai cittadini non impegnati nei partiti di proseguire il lavoro iniziato con la campagna elettorale. Oggi è anche il momento di fare il punto su come ricostruire il centrosinistra in tutta la Liguria, a partire dall'opposizione alla giunta Bucci, che ad oggi non ha ancora affrontato, e non dico risolto, i problemi principali evidenziati in campagna elettorale", ha dichiarato Orlando.

Un passaggio è stato dedicato anche alla politica locale, con un riferimento all'avanzata di Forza Italia nel Ponente ligure: "Vedo una ricerca di autonomia da parte di una destra che appare sempre più schiacciata. Abbiamo già visto questo movimento in passato, ma non ha portato un cambiamento essenziale nel centrodestra. Ovviamente attendiamo gli sviluppi".

Nel corso dell’evento, Orlando ha ribadito la necessità di rafforzare il legame con il territorio, ascoltando le esigenze della comunità e lavorando su proposte concrete per il futuro della Liguria. Tra i temi affrontati, lo sviluppo economico, le infrastrutture, la sanità e il turismo, settori strategici per Sanremo e per l’intera provincia di Imperia.

Tra i presenti il segretario provinciale Cristian Quesada, il consigliere regionale Enrico Ioculano, i consiglieri comunali di Sanremo Vittorio Toesca e Desiree Negri e il consigliere comunale di Imperia Lucio Sardi.

L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che sta toccando diverse località della regione, con l'obiettivo di costruire un percorso politico partecipato, mettendo al centro le necessità dei cittadini. Il confronto ha confermato l’interesse per un dibattito aperto e costruttivo sul futuro della Liguria e sulla necessità di un'opposizione incisiva alla guida regionale attuale.