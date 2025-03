Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 marzo 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 MARZO

SANREMO



9.00. ‘Camminando con Cuore alla scoperta di Sanremo, da mare a collina e ritorno, passeggiata aperta a tutti nell’ambito dell’evento ‘Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età’ a cura dell'Associazione Cuore in Movimento. Ritrovo alla Vecchia Stazione Ferroviaria, lato mare (tempo stimato circa 2 ore e mezza, in caso di pioggia la camminata non verrà effettuata)



9.00. ‘Rotary contro Hpv’: convegno a cura del Rotary della provincia di Imperia e di Savona per promuovere la vaccinazione contro il Papilloma virus. Teatro dell’opera del Casinò, ingresso libero



10.00. Commemorazione dell’eccidio dei Partigiani di Bajardo e di altri Partigiani avvenuto nel mese di gennaio e nel mese di febbraio 1945. Evento a cura della sezione ANPI di Sanremo. Località Villa Junia in Corso Inglesi

10.55. Festival della Vela – Campionato West Liguria. Partenza della prima regata nello specchio acqueo davanti alla città (più info)



14.30. Festa di Carnevale: festa in maschera per bambini con animazioni, laboratori dedicati e giochi + baby dance, sfilate in maschera per un pomeriggio di risate e colori (evento gratuito). Corso Salvo d’Acquisto (zona sud-est)



15.00. Festa di Carnevale aperta a tutti i bambini con giochi e animazione: presente il famoso Mago Sasà che stupirà con i suoi incantesimi + premiazione delle maschere più belle e originali + merenda. Evento a cura dell’Azione cattolica. Piazza san Siro

17.00. ‘Un Palco a Palazzo - Gran Galà dell’Operetta con ‘Tornerò e sarò milioni-Evita Peron, la donna, il mito di Isabella Dapinguente con Sabrina Gasparini (voce) e Claudio Ughetti (Fisarmonica). Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150



IMPERIA



14.30. ‘Carnevale di risate al Museo del Clown’: evento speciale per tutta la famiglia con ricerca di indizi, enigmi, giochi e sfide, ispirati al mondo della clownerie + Laboratorio, dove creare la propria maschera personalizzata, utilizzando materiali colorati e decorazioni. Villa Grock (disponibile un servizio navetta con partenza da Piazza Dante), info e prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/carnevale-musei-imperia/



15.00. ‘Carnevale in Caramagna’: presentazione del neonato Circolo Acli con presentazione dei progetti e delle attività del 2025 + Giochi e festa per grandi e bambini nel Carnevale a tema sulla ‘La vita contadina del borgo’ + mostra del musicista e pittore Franco Bessone dal titolo ‘Liguria, il Mare e la sua Terra’. Oratorio San Bartolomeo della frazione di Caramagna, Via Centrale 49



21.00. Presentazione di un thriller mozzafiato dal titolo ‘Lago Nero’ di Gino Marchitelli che trae spunto dalla clamorosa inchiesta di LA7 cento minuti, intitolata appunto Lago Nero andata in onda nell'aprile del 2024. Casa del Popolo, via del Collegio 3, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

14.30. Carnevale dei Bimbi: un pomeriggio di animazione con trampolieri in costume, musica per ballare, battaglie di coriandoli, scenografie e una truccabimbi che creerà maschere fantastiche + spettacoli con numeri di giocoleria ed equilibrismo. Piazza Padre Giacomo Viale della città alta



OSPEDALETTI



15.30. Pomeriggio di musica in collaborazione con U Descu Spiaretè con degustazione tè e biscotti per tutti. Animazione musicale a cura del duo Beatrice & Serena. La Piccola



SANTO STEFANO AL MARE

14.30. ‘SuperCarnevale2025’: sfilata che decreterà i costumi più belli ed originali a cui andrà un premio + postazione trucca bimbi + spettacolo di Carnevale con Squilibrio Show mentre i trampolieri passeggeranno nelle vie del centro + alle 16.30 in Piazza Saffi tradizionale rottura della pentolaccia e un laboratorio per la realizzazione di mascherine oltre alla distribuzione dei tradizionali crustoli



SAN LORENZO AL MARE

11.00. Festa di Carnevale presso il Circolo Riviera Padel con un Torneo di Padel in Maschera con Dj Slavo e pranzo BBQ, info 333 4101773 (Luca)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

14.00. ‘Carnevale dei bambini’ con musica, baby dance, dolci, caramelle e tradizionale pentolaccia. Piazza Garibaldi

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

14.30. Festa di Carnevale: sfilata dei carri allietata da musicisti della banda musicale + giochi e dolci per i partecipanti. Piazza Marconi



CIVEZZA

15.00. Festa di Carnevale con truccabimbi e da tante altre sorprese. Piazza Carducci (in caso di pioggia la festa si terrà al Forum Ricca)



MOLINI DI TRIORA

9.00. ‘Tra scorci sull’alta valle, fioriture e spiritualità’: escursione nell’anello di Andagna accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Molini di Triora, info e prenotazioni 391 1042608



PIGNA

9.00. Escursione da Pigna al Monte Provenzale nelle ‘selle’ del Provenzale accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo dalla pasticceria di Pigna, info 347 4563954 (più info)



POMPEIANA

14.30. Carnevale di Pompeiana: partenza da piazza Santa Maria del carro del Giubileo a cura della parrocchia N.S. Assunta + dalle 15 in piazza Dante, apertura gonfiabili, spettacolo con le bolle di sapone e tanti giochi per tutte le età + frittelle di mele, zucchero filato pop corn e molto altro. Evento a cura dei Sgarzeline e Pelandrui



RANZO

15.00. ‘Il Carnevale dei Bambini’: divertimento con pentolaccia, giochi e baby dance e rinfresco. Sede della Pro loco

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2025 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)



MENTON



9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès (più info)



14.30. Fête du Citron: corso dei frutti d’oro sul Lungomare (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ’20.000 Leghe sotto il mare’: spettacolo teatrale con Pauline Tricot, Laurent Natrella, Eric Prat, Nicolas Verdier, Rodolphe Poulain e Mikael Fau. Grimaldi Forum Monaco (più info)



16.30. ‘Chère Insaisissable’: spettacolo musical-teatrale con Sophie Tellier e Djahîz Gil al piano. Théâtre des Muses (più info)

18.00. ‘Tristan et Isolde - Acte II’: concerto lirico diretto dal M° Philippe Jordan in collaborazione con l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo e preludio al ‘Printemps des Arts de Monte-Carlo’. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. Festa di chiusura per il Carnevale di Nizza: intrattenimento musicale e sfilata di una scultura eolica dell'artista olandese Théo Jansen (h 10) + Grande festa di chiusura al Carnival Village (h 11/18) + Sfilata dei pointus con i barcaioli di La Mouette (h 11) + bagno di Carnevale (spiaggia dell’Opéra). I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera (h 11.45) + Discorso e buffet (h 12). La Promenade des Anglais, Plage du Centenaire (più info)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00-17.30. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



20.30. Concerto del Jacky Terrasson Trio. La Trinquette Jazz Club, Auditorium Citadelle (più info)





