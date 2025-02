Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025: musica e fede per una quarta edizione speciale (Foto e video)

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025. La manifestazione, che si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, trova sede al Teatro della Federazione Operaia Sanremese, in via Francesco Corradi, 47.

Direttore Artistico e conduttore del Festival sarà Fabrizio Venturi, insieme a Carmen Attardi, nota figura televisiva e speaker dell'emittente radiofonica siciliana Radio Amore.

La kermesse musicale cristiana, ormai un appuntamento consolidato nel panorama musicale italiano, pone un forte accento sull'importanza della musica come veicolo di valori e messaggi educativi. "Il Festival crede molto nei giovani, poiché la musica cristiana, con i suoi messaggi profondi ed educativi, sta guadagnando sempre più spazio nel loro mondo. L'evento si proietta, partendo dall'Italia, in una dimensione internazionale, offrendo una testimonianza culturale e sociale, come dimostrato dai patrocini ricevuti", ha dichiarato Venturi in un comunicato stampa.

La trasmissione del Festival sarà curata da "La Luce di Maria" e verrà diffusa in streaming, un'opzione scelta per intercettare il pubblico giovanile sempre più orientato verso le nuove piattaforme digitali. Questa sarà un'edizione importante anche alla luce del Giubileo 2025, a cui il Festival si rivolge.