CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 12 febbraio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- WE LIVE IN TIME - TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO – ore 16.30 – di John Crowley - con Florence Pugh, Andrew Garfield, Adam James, Aoife Hinds, Gianni Calchetti - Drammatico – “Si incontrano in un ospedale. Lui è Tobias Durand, lavora per la fabbrica di cereali Weetabix e si trova in strada di sera in accappatoio alla ricerca di una penna per firmare le carte del divorzio. Lei è Almut Brühl, un ex-pattinatrice ora chef in ascesa che l'ha investito. Tra loro nasce una forte attrazione e dopo poco vanno a vivere insieme. Da lì parte la loro storia che attraversa circa dieci anni, tra alti e bassi, momenti di grande felicità culminati con la nascita della figlia ad altri tragici quando Almut scopre di avere un cancro e deve scegliere un trattamento che può allungarle la vita ma farla soffrire di più oppure sfruttare al meglio il tempo che le rimane...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MODI – TRE GIORNI SULLE ALI DELLA FOLLIA – ore 16.30 – 18.45 – di Johnny Depp - con Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Luisa Ranieri, Ryan McParland - Drammatico – “Parigi, 1916. Amedeo Modigliani, dopo aver distrutto la vetrina del Caffè Le Dome di Parigi è in fuga. Da quel momento, nel corso di tre giornate, cominciano le sue incredibili avventure. Vorrebbe lasciare la città ma a trattenerlo sono i suoi colleghi Maurice Utrillo e Chaim Soutine, che ritrova nella locanda gestita da Rosalie che spesso gli fa credito e la sua musa e amante Beatrice che però non lo soccorre quando sta scappando dai poliziotti e ha una mano ferita perché sta scrivendo un articolo. Il suo amico Leopold Zborowski, mercante d'arte, lo illude che le sue opere possono essere vendute e che il celebre collezionista americano Maurice Gangnat le considera interessanti. Sarà proprio con lui che avrà un incontro determinante nel corso di una notte piena di incontri e allucinazioni in una città segnata devastata dai bombardamenti, la morte e i feriti della Prima Guerra Mondiale...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso*



