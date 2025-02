SUPEREROI: la mostra fotografica della Polizia di Stato per la tutela dei minori (Foto)

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Palafiori di Casa Sanremo sarà ospitata la Mostra Fotografica SUPEREROI, che presenta il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori.

L’obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico e stimolare sempre maggiore consapevolezza su un fenomeno allarmante che colpisce le nuove generazioni. Attraverso una serie di immagini coinvolgenti e testimonianze, SUPEREROI invita gli spettatori a riflettere sull'importanza di combattere l'adescamento online e di proteggere le fasce più deboli della nostra società.

All'inaugurazione della mostra ha partecipato anche l'amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Alessandro Mager, dell'assessore alla cultura Enza Dedali e del consigliere Silvana Ormea. Proprio il sindaco è intervenuto al termine del tour: "È un patrocinio che abbiamo dato con convinzione. Sembra difficile credere che esistano questo genere di persone, ma esistono e sono rintanate nel web. Immagino anche il contraccolpo psicologico per chi potrebbe indagare in queste cose. Come avvocato ho visto queste cose e devo dire che non lasciano indifferenti. Grazie per quello che fate, la mostra è molto toccante, trasmette la triste condizione di imprigionamento in cui le vittime si trovano".

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del questore Andrea Lo Iacono: "La polizia postale è uno dei settori che si è evoluto di più negli anni, seguendo l'evolversi del web. Voglio ringraziare i colleghi di Genova per il sostegno quotidiano, oltre a quelli della Lombardia che ci hanno dato supporto per realizzare la mostra".

L'iniziativa della Polizia Postale ha ricevuto il sostegno di Terre des Hommes Italia, “Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus”, Enel, Liguria Digitale, Gruppo Eventi e Casa Sanremo, oltre al patrocinio del Comune di Sanremo. Il supporto assicurato dai partner alla mostra hanno contribuito a renderla un’esperienza completa e una grande occasione di arricchimento umano.