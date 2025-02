75° Festival di Sanremo: i primi fan davanti all’Ariston e agli Hotel in attesa dei vip (Foto)

Mancano due giorni all’inizio ufficiale del 75° Festival di Sanremo che prenderò il via ufficialmente dall’11 al 15 febbraio. La città tuttavia è già in fermento e pullula di visitatori da tutta Italia e non solo.

In via Matteotti, il via vai di persone a passeggio comincia a essere intenso, mentre davanti all’Ariston da ieri sera i primi assembramenti davanti alle transenne: tutti con il cellulare in mano a caccia degli artisti che escono dalla sala prove o di qualche super ospite. Piazza Colombo si prepara per accogliere i cantanti che si esibiranno sul Suzuki Stage, mentre in piazza Bresca ci si prepara per accogliere la movida pre e post festival.

Davanti all’Hotel de Paris che da sempre accoglie diversi artisti in gara, i primi curiosi iniziano a fermarsi sperando di scattare foto e strappare magari qualche autografo. “Ci hanno detto che tra un po’ dovrebbe arrivare Rkomi e dentro dovrebbe esserci ospite anche Mahmood” racconta una giovanissima fan che arriva da Modena.

“Noi siamo venute qui l’anno scorso nello stesso weekend e secondo me c’era più gente” aggiunge una signora anche lei giunta nella Città dei Fiori da Modena. “Mi piaceva di più a Amadeus - commenta un’altra -. Vedremo cosa farà Carlo Conti. In generale mi sembra che l’organizzazione sia un po’ rallentata”.

Non resta che attendere l’inizio dell’evento che in città prenderà il via questa sera alle 18.30 con i fuochi d’artificio e il Galà della Stampa.