Sanremo: disagi in città per i lavori in piazza Cesare Battisti, la viva protesta di un cittadino

Un nostro lettore, S.B., ci ha scritto per contestare le lunghe code di oggi a Sanremo:

"Questa mattina ho potuto constatare personalmente il caos generato dai lavori in piazza Cesare Battisti e la chiusura del primo tratto di Via Nino Bixio, che hanno praticamente paralizzato il traffico in centro città. 45 minuti per percorrere il tratto tra Foce e via Roma sono inaccettabili e dimostrano una gestione quanto meno discutibile della viabilità. Mi chiedo con quale logica si decida di avviare interventi così impattanti in questo periodo dell’anno, senza una programmazione che tenga conto del flusso di persone presenti in città. A peggiorare la situazione, l’assenza di un vigile urbano a regolare il flusso di auto, lasciando gli automobilisti in un ingorgo senza alcun tipo di coordinamento. Spero che l’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità, intervenga al più presto per trovare soluzioni che evitino disagi simili in futuro e sospendere questo cantiere la settimana del festival. Ritengo che sia necessaria una pianificazione più attenta e misure concrete per mitigare l’impatto di questi interventi sulla circolazione cittadina".