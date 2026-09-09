Torrente Nervia, il Comune di Camporosso risponde: "Intervento già programmato, attendiamo l'autorizzazione"

La segnalazione sulle condizioni del torrente Nervia, nel tratto di Camporosso vicino al ponte stradale e a quello ferroviario, ha ricevuto la risposta dell'Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi un lettore aveva espresso preoccupazione per la presenza di vegetazione nell'alveo e per le possibili conseguenze in caso di piogge intense, chiedendo attenzione sulla manutenzione del corso d'acqua. Il Comune, attraverso una nota, chiarisce però che la situazione è già all'attenzione dell'ente e che non ci sarebbe alcun ritardo nell'affrontare il problema. Al contrario, l'intervento sarebbe stato programmato già da tempo nell'ambito delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua.

"L'intervento di eliminazione della vegetazione presente nel centro dell'alveo è stato programmato dal Comune già nei mesi scorsi e rientra nel piano annuale di manutenzione dei corsi d'acqua del territorio comunale", spiega l'Amministrazione di Camporosso. Una precisazione che punta quindi a rispondere direttamente alle preoccupazioni espresse dal cittadino e, soprattutto, all'accusa di un presunto immobilismo. Il Comune sottolinea infatti come l'operazione non sia una decisione presa dopo la segnalazione, ma faccia parte di una programmazione già avviata nei mesi precedenti. Il nodo, in questa fase, sarebbe dunque legato all'iter autorizzativo necessario per poter procedere materialmente con i lavori.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, il Comune ha già ottenuto l'autorizzazione idraulica da parte della Regione Liguria. Per poter dare il via all'intervento, tuttavia, manca ancora un altro passaggio: l'autorizzazione ambientale della Provincia di Imperia. Un adempimento ritenuto necessario anche per la presenza della zona SIC nell'area interessata. È proprio questo iter, quindi, a determinare i tempi dell'intervento sul Nervia. Il Comune ribadisce che non si tratta di una situazione lasciata senza risposta, ma di un procedimento che deve necessariamente completare tutti i passaggi previsti prima dell'apertura del cantiere.

"Non vi è dunque alcun immobilismo, ma un intervento già pianificato che sta seguendo il necessario iter autorizzativo", chiarisce l'Amministrazione. Una risposta che arriva a poche ore dalla pubblicazione della segnalazione del lettore, nella quale veniva evidenziata la preoccupazione per le condizioni dell'alveo soprattutto nell'eventualità di precipitazioni particolarmente intense. Il tema della manutenzione dei corsi d'acqua torna così al centro dell'attenzione, con il Comune che rivendica una programmazione già esistente e precisa che i tempi dell'intervento sono legati anche alle autorizzazioni degli altri enti competenti.

L'obiettivo indicato dall'Amministrazione è ora quello di riuscire a procedere con i lavori entro il prossimo mese di ottobre. Una scadenza che dipenderà, naturalmente, dal completamento degli adempimenti ancora necessari. L'intervento riguarderà la vegetazione presente nel centro dell'alveo nel tratto segnalato, quello in prossimità dei due ponti. L'intenzione è quindi quella di arrivare alla stagione autunnale con l'operazione effettuata, compatibilmente con i tempi delle autorizzazioni. Il Comune assicura in questo senso che tutte le attività necessarie sono già in corso.

"La sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico rappresentano una priorità per l'Amministrazione di Camporosso", sottolinea ancora il Comune. Un'affermazione che accompagna la precisazione sulle attività di manutenzione previste sul territorio e che punta a rassicurare i cittadini rispetto all'attenzione riservata al Nervia. Il corso d'acqua, soprattutto in occasione di precipitazioni importanti, rappresenta infatti un elemento che richiede monitoraggio e interventi periodici. Da qui la volontà dell'Amministrazione di ribadire che la manutenzione degli alvei rientra tra le attività programmate nel corso dell'anno.

Il Comune conclude ricordando che continuerà a programmare e realizzare gli interventi necessari sui corsi d'acqua comunali, come avviene annualmente. La segnalazione del lettore ha quindi riacceso l'attenzione sulle condizioni del Nervia, ma la risposta dell'Amministrazione traccia un quadro diverso da quello prospettato nella denuncia: l'intervento, sostiene il Comune, non solo è previsto, ma ha già superato uno dei passaggi autorizzativi necessari. Resta ora da completare l'iter ambientale con la Provincia di Imperia e, successivamente, procedere con i lavori. L'obiettivo dichiarato è arrivare all'intervento entro ottobre, con la speranza che i tempi amministrativi consentano di rispettare la previsione indicata.