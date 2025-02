Operazione di restyling, a cura di Riviera Servizi, per una delle pensiline alle fermate del bus in via Padre Semeria a Sanremo.

L’intervento era stato sollecitato nei giorni scorsi dai residenti e dai fruitori della fermata. La pensilina, oltre alla sua vetustà, aveva anche subito alcuni atti vandalici.

Ci si augura che il lavoro sia il primo di una lunga serie alle pensiline delle fermate.