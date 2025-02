Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 1 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.00. (RINVIATA CAUSA MALTEMPO) ‘Giornate dello spolvero’: pulizia delle tombe del cimitero monumentale alla Foce a cura di Comune e Rotary Club Sanremo. I volontari sono invitati a munirsi di guanti di protezione. Alle 11, visita guidata a cura di Marco Macchi (Associazione Arcadia). Ritrovo al cancello del cimitero alle 9 per la formazione dei gruppi di lavoro e le informazioni ai partecipanti

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



17.00. Presentazione libro ‘Morire per la Nato?’ di Fabio Filomeni, Tenente Colonnello (ris.) dell’Esercito Italiano. Intervengono Erica Martini e Fabrizio Pepe di Maranello (Indipendenza). Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Giulia Bigioni (Arpa). Musiche di Wagenseil, Durante, Handel (5 euro). Chiesa Luterana in corso Garibaldi (più info)



18.30-20.00. Inaugurazione di Casa Sanremo, il salotto ufficiale del Festival. Palafiori di corso Garibaldi (su invito)



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ’Bagna Cauda’: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia (35 euro vini inclusi). Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Jurassic Expo’: mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci, fino al 9 febbraio (lunedì, giovedì e venerdì h 17/18, sabato e domenica ogni h 10/18)



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Marcovaldo’ con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



17.00-19.00. Capodanno lunare cinese a Imperia: conferenza di Alberto De Simone dal titolo ‘Il Ciclo del Tempo. Simboli e rituali della tradizione classica cinese’ + proiezione con i planetaristi del comitato Anthikytera per conoscere questa affascinante festa tradizionale. Museo Navale e Planetario (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



16.00. Presentazione del saggio ‘Antichi argenti e parati tessili nella Chiesa Parrocchiale di S.M. Maddalena di Bordighera’ di Manuele Scagliola dedicato agli argenti, arredi e paramenti sacri della stessa parrocchiale. Introduce la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Chiesa di Santa Maria Maddalena nella città alta, ingresso libero



21.00. Per ‘Winter in Winter 2025’, concerto in memoria di Gulshan Antivalle e per le donne di pace, dedicati al rispetto della figura femminile. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale Fiera della Candelora e 24esima edizione di Arti & Sapori della Rovere con Artigianato, Sapori, Piante e fiori, Hobbistica, Street food & Live Music, Laboratori e Attività didattiche, Zootecnica/Animali + Street Food anche la sera. Cento città, fino al 3 febbraio (il programma a questo link)

CERVO

17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, Alessandro Carassale, autore e docente dell’Istituto Ruffini di Imperia, presenta ‘Mercanti d’olio’ (ed. Carocci). Modera l’incontro Beatrice Palmero docente del Liceo Cassini di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del Maestro Gianni Gollo al flauto traverso. Castello dei Clavesana (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia ‘Nasciüi pe rie’ dal titolo ‘Ina festa cun u mortu’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



21.00. ‘BEST – In un mondo di John e Paul’: spettacolo di e con Daniele Raco. Teatro Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



20.00. ‘Mozart a Monaco’: musica da camera con David Bismuth, pianoforte, e Pierre Génisson, clarinetto (musicisti dell'OPMC). In programma musiche di Haydn, Mozart, Mendelssohn. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (8ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis, anche domani (più info)



20.00. Hommage à Wayne Shorter con la ‘Nice Jazz Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand con i solisti Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 2 FEBBRAIO



SANREMO



7.30. Escursione al Monte Grammondo a cura del CAI Sezione di Sanremo. Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione FS), info e prenotazioni 339 7906462

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo-Gran Galà dell’Operetta’, ‘Divina in Blue-Purgatorio’ con Alessandro Collina al Piano e letture a cura di Giannino Balbis, Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Jurassic Expo’: mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci, fino al 9 febbraio (lunedì, giovedì e venerdì h 17/18, sabato e domenica ogni h 10/18)



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Marcovaldo’ con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



VALLECROSIA



16.00. ‘Ogni cosa al suo tempo’: atto unico di Marisa D’Aloisio e Lorenzo De Stefanis. Sala Polivalente comunale, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

18.00. ‘Fughe di teatro... e di umorismo’: Roberto Mercadini in ‘Leonardo e Michelangelo – Il disegno delle cose invisibili (20 euro). Teatro Golzi del Palazzo del Parco, info 0184 544633



OSPEDALETTI



15.30. Pomeriggio di musica in collaborazione con U Descu Spiaretè con degustazione tè e biscotti per tutti. Animazione musicale a cura del duo Beatrice & Serena. La Piccola



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, spettacolo dal titolo ‘Casa dolce Casa’ del Teatrino dell’Erba Matta. Al termine merenda assieme agli attori (7 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale Fiera della Candelora e 24esima edizione di Arti & Sapori della Rovere con Artigianato, Sapori, Piante e fiori, Hobbistica, Street food & Live Music, Laboratori e Attività didattiche, Zootecnica/Animali + Street Food anche la sera. Cento città, fino al 3 febbraio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



SEBORGA

10.00-18.00. Esposizione abito di fiori realizzato con la ginestra dall’artista Marina Salakhova, flower designer ufficiale del Principato di Seborga. Alle 12, tradizionale sparo del cannone di benvenuto. Piazza Martiri Patrioti

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO

15.00. ‘Mozart a Monaco’: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Bohdan Luts (Violino), Alexandra Dovgan (Pianoforte). Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (8ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



15.00. Hommage à Wayne Shorter con la ‘Nice Jazz Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand con i solisti Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate