Grande partecipazione al “Trofeo CME Tasselli” organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Grande partecipazione al “Trofeo CME Tasselli”, riservato alla categoria Primi Calci della leva 2016 andato in scena sabato scorso al campo Raoul Zaccari. Era l'ultimo torneo della stagione invernale 2024-25 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d.

Sedici in tutto le squadre partecipanti: Finale Ligure, Asd Pietra Ligure, Us Docleacqua presente con due squadre, Asd Taggia, Asd Ospedaletti, Sanremese Calcio presente con due squadre, Ventimiglia Calcio, Asd Ceriale, Usd Legino, Us Camporosso, Fc Grimaud e la Polisportiva Vallecrosia Academy che ha partecipato con tre squadre.

"Il Trofeo CME Tasselli si è sviluppato su due fasi" - fa sapere il direttore tecnico Francesco Lapa - "Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in tre gironi a scontro diretto mentre nella seconda fase, a seconda del punteggio, si sono svolti i quarti, le semifinali e le finali. In questo modo ogni squadra ha potuto disputare, in totale, sei incontri".

"Il bilancio dei tornei della fase autunnale - invernale è stato molto soddisfacente" - commenta, con immensa soddisfazione, il direttore tecnico Francesco Lapa che ha sviluppato ed elaborato i sei tornei organizzati dalla Polisportiva Vallecrosia Academy - "Sono stati circa 700 gli atleti partecipanti, più di 20 le società coinvolte nelle varie manifestazioni e più di un migliaio di persone ospitate nella struttura. Inoltre, sono stati diversi gli attestati di stima e di riconoscimento arrivati da responsabili delle varie società, dagli istruttori e dalle famiglie".

“Siamo molto contenti per l’ottima riuscita di tutti gli eventi, i ringraziamenti che mi sento di rivolgere a nome mio e del direttivo della società sono rivolti alle società che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione ai nostri eventi" - afferma il presidente Vincenzo Todaro - "a tutti gli atleti, agli istruttori, ai dirigenti e alle famiglie che abbiamo accolto e che ci hanno dimostrato gratitudine per il lavoro svolto, a tutte le persone che si sono impegnate per garantire l’ottimale riuscita delle manifestazioni, spendendo il loro tempo libero come staff societario, collaboratori, dirigenti, istruttori, genitori, agli sponsor che sempre ci sostengono, alle famiglie dei nostri ragazzi che partecipano sempre numerose e ci hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro eseguito e ai nostri atleti che con la loro passione ed energia hanno reso ogni manifestazione emozionante”.