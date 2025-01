Sinner-Zverev, finale degli Australian Open: la diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi contro Alex Zverev nella finale degli Australian Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta il tedesco, numero 2 del ranking, nel match che domenica 26 gennaio vale il titolo nel primo Slam della stagione.

Sinner scende in campo da detentore del titolo e va a caccia del terzo trionfo in un major dopo aver vinto gli Australian Open e gli US Open nel 2024. Zverev non ha mai vinto in carriera un torneo dello Slam e cerca di fare centro al terzo tentativo, dopo aver perso in passato all'ultimo atto degli US Open e del Roland Garros.