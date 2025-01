Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo: under 13 pronta per la seconda fase (Foto)

Tornano in campo, nel fine settimana, gli under 13 dell'Abc Bordighera. L'attività agonistica della formazione giovanile di pallamano riparte, domani pomeriggio alle 16.30, a Grasse.

"Dopo aver concluso da imbattuta il girone iniziale, in questa seconda fase l'under 13 affronterà le pari classificate degli altri gironi" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Sarà una fase difficile che ci vedrà affrontare compagini ben organizzate che hanno alle spalle esperienze e risultati importanti, lo faremo con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi. l ragazzi guidati in panchina da Stefania Conte, coadiuvata da Patrizia Bastianelli, si sono ben allenati in questo periodo di sosta e solo domenica scorsa si sono aggiudicati a Vence il prestigioso 'Challenge Chappelain'.

"Sarà una fase difficile e impegnativa ma ci permetterà di fare importanti esperienze che saranno sempre utili per i ragazzi e per tutta la società" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Siamo, inoltre, felici per tutti i nostri sponsor, soprattutto per quelli che portiamo sulle nostre maglie, ovvero Romolo mare e Era foods che da diversi anni ci seguono e credono in noi. I prossimi avversari saranno: Pays de Grasse, HBMMS Mouans-Sartoux, HB Collines, AS Cannes Mandelieu e AS Monaco HB".