I leoni biancazzurri sono tornati in campo, fine settimana ricco di soddisfazioni per il Sanremo Rugby

Fine settimana denso di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby. Le Under 6, 8 e 10 sono scese in campo a Pian di Poma per la Festa del Rugby che ha visto la partecipazione di Cogoleto, CUS Genova, Imperia, Reds Rugby Fun, Savona e Lupi Albisola, mentre la Under 14 ha preso parte al match contro Imperia/Savona al campo ‘Pino Valle’. Trasferta in terra genovese, infine, per la femminile Under 14 e Under 16 che al ‘Calcagno’ di Cogoleto ha partecipato al raggruppamento con Tortus Liguria, Volvera, CUS Torino, Settimo Torinese oltre alle Vespe padrone di casa.

“La seconda Festa del Rugby è stata una giornata bellissima con venti bambini al campo - così Alexandra Monteanu, tecnico dell’Under 6 - abbiamo iniziato con giochi ludico-motori che ci hanno aiutati a migliorare l’agilità e a portare la palla nella propria area meta. Poi abbiamo giocato una partita cinque contro cinque, mentre altri ragazzi si sono esercitati con la palla in mano. È stato bello vedere l’impegno di tutti. I ragazzi sono stati bravissimi e si sono impegnati tanto, una giornata piena di energia, risate e rugby”.

“Sono state sei partite intense nelle quali i nostri leoncini hanno messo in campo quanto imparato in allenamento - aggiunge il tecnico della Under 8, Flavio Di Malta - sono molto contento di vedere il pieno inserimento dei nuovi giocatori e una crescita costante di tutto il gruppo”.

“I nostri ragazzi hanno svolto un bellissimo raggruppamento - prosegue Giacomo Battistotti, allenatore dell’Under 10 - hanno dato in campo tutto quello che avevano dimostrando importanti miglioramenti nel gesto tecnico del placcaggio, uno dei pilastri del nostro sport. Siamo partiti un po’ a rilento nei primi match, salvo poi riprenderci nelle ultime due proponendo anche alcune belle azioni corali”.

“Abbiamo iniziato il nuovo anno con una bella prestazione da parte dei ragazzi - così Diego Capelli, tecnico dell’Under 14 - siamo soddisfatti e orgogliosi del risultato, ancor di più per come hanno interpretato le sfaccettature e le situazioni differenti che hanno caratterizzato la partita”.

“Ho visto buone partite, le ragazze si sono impegnate tanto e si sono amalgamate bene con il Cogoleto - conclude Franco Parini, allenatore della femminile Under 14 e Under 16 - si sono divertite e hanno fatto un bel gioco con tanti placcaggi. È stato un bel torneo”.