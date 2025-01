Anche Melania Trump ha la sua meme coin: ecco come comprare $MELANIA

Melania Trump ha lanciato di recente la sua meme coin, il token $MELANIA, seguendo le orme di suo marito, Donald Trump, che ha già introdotto la meme coin $TRUMP. In poche ore dal lancio, $MELANIA ha registrato un incredibile aumento del 70%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato superiore ai 12 miliardi di dollari.

Grazie a una rapida crescita e un crescente interesse da parte della community, molti investitori sono ora curiosi di scoprire come acquistare questo nuovo token. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo nel processo di acquisto del token $MELANIA, permettendoti di approfittare di questa nuova opportunità, oltre ad offrirti uno sguardo ad una valida alternativa.

Come comprare la meme coin $MELANIA: la guida passo dopo passo

Melania Trump ha appena lanciato la sua meme coin, $MELANIA, che ha registrato una crescita sorprendente del 70% nelle prime ore, con un ATH di $13,73 e una capitalizzazione di mercato superiore ai 12 miliardi di dollari. Se desideri entrare nel mondo di $MELANIA e acquistare il token, segui questa guida passo dopo passo.

Crea un wallet compatibile con Solana: per iniziare, è necessario un wallet che supporti la blockchain di Solana. Alcuni dei più popolari sono Phantom e Solflare, che ti permetteranno di gestire in sicurezza i tuoi token $MELANIA. Visita il sito ufficiale: accedi al sito ufficiale di $MELANIA: melaniameme.com. Qui troverai tutte le informazioni dettagliate sulla moneta e potrai procedere all'acquisto. Collega il tuo wallet: una volta sul sito, clicca su "Connect Wallet" per collegare il tuo wallet Solana. Questo passaggio ti permetterà di interagire con la piattaforma e di gestire le tue transazioni in modo semplice. Acquista i token $MELANIA: dopo aver collegato il wallet, hai due opzioni per acquistare i token $MELANIA:

Carta di credito: puoi acquistare direttamente con la tua carta di credito. Basta inserire i dettagli richiesti e i token $MELANIA verranno inviati al tuo wallet.

puoi acquistare direttamente con la tua carta di credito. Basta inserire i dettagli richiesti e i token $MELANIA verranno inviati al tuo wallet. Criptovaluta (SOL): se preferisci usare criptovalute, assicurati di avere token Solana (SOL) nel tuo wallet. Puoi acquistarli su exchange e poi utilizzarli per acquistare $MELANIA tramite il sito ufficiale.

Grazie alla spinta mediatica di Melania Trump su X (ex Twitter), $MELANIA sta rapidamente guadagnando attenzione, segnando un importante picco di valore fin dal suo lancio.

Tuttavia, nelle ultime ore il token ha subito una correzione superiore al 50%, il che ha portato molti investitori a chiedersi se questo progetto sia davvero sostenibile a lungo termine.

A questo punto, la maggior parte degli investitori possono ora investire in un’alternativa davvero promettente, come Wall Street Pepe.

Wall Street Pepe: l’alternativa migliore alla meme coin $MELANIA

La prevendita di Wall Street Pepe ($WEPE) ha registrato una crescita straordinaria, alimentata dalla recente ascesa del Bitcoin, che ha toccato un nuovo ATH a $109K. Questa impennata del Bitcoin è stata spinta anche dalla decisione di Michael Saylor, cofondatore di MicroStrategy, di acquistare altri 2.530 BTC, portando l’investimento totale dell’azienda a circa 450.000 BTC, con un valore di circa $49,5 miliardi. La stretta correlazione tra il valore del Bitcoin e molte altcoin fa pensare che il rally di $BTC possa influenzare positivamente anche il valore di $WEPE, contribuendo ulteriormente alla sua crescita.

Lanciato con una presale di grande successo, Wall Street Pepe ha superato i $53 milioni durante la sua ICO, attirando numerosi investitori grazie anche al supporto di Elon Musk. I tweet di Musk, noto per il suo impatto sulle criptovalute, hanno dato un’ulteriore spinta al progetto. La meme coin è cresciuta di popolarità non solo grazie alla presenza di Musk, ma anche per le opportunità che offre agli investitori.

I possessori di $WEPE godono di un rendimento annuale (APY) del 24% grazie allo staking, un ritorno che rimane interessante e competitivo anche con l’aumento della partecipazione. Inoltre, il progetto ha un obiettivo ambizioso: livellare il campo di gioco, dando anche ai piccoli investitori l'accesso alle stesse opportunità degli attori più grandi di Wall Street. Grazie alla promessa di rendere il trading più accessibile e democratico, Wall Street Pepe sta emergendo come una valida alternativa a meme coin come $MELANIA.

L’entusiasmo che circonda Wall Street Pepe sembra destinato a crescere, con la possibilità che questa meme coin possa diventare una delle più grandi presale mai viste nel settore delle criptovalute.

