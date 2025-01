Pallavolo: Grafiche Amadeo, vincono gli uomini e perdono le donne nel doppio confronto casalingo

Una sconfitta di misura per la squadra femminile ed una vittoria per quella maschile, nella domenica che vedeva entrambe le formazioni della Grafiche Amadeo giocare consecutivamente in casa a Villa Citera.

Le ragazze di Nando Guadagnoli hanno giocato una gara altalenante, vincendo il primo set per 26-24 per poi perderne due consecutivi (a 14 e 23) e riportasi in parità nel quarto (25-23). Il tie-break, però, è stato avverso alle matuziane, sconfitte per 15-8, contro un determinato e mai domo Volley Tigullio. Le ragazze mantengono comunque il terzo posto in classifica.

Diversa e miglior sorte per la squadra maschile, con i ragazzi di Marco Biglieri che si sono imposti per 3-0 contro il Colombo Progetto Voltri. Primi due set dominati per 25-15 mentre il terzo viene chiuso ai vantaggi (29-27). La Grafiche Amadeo maschile è sempre prima in classifica, anche se con una partita in più rispetto alle inseguitrici, Sabazia Vado e Fas Albissola a 21.