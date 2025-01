Esplode il prezzo di MELANIA, ecco le meme coin alternative da non sottovalutare

Negli ultimi giorni, sia il presidente eletto Donald Trump sia la First Lady Melania Trump hanno fatto parlare di sé per il lancio di criptovalute ufficiali. TRUMP e MELANIA sono i token che hanno scalato rapidamente la classifica delle migliori meme coin, piazzandosi nella top 10 per capitalizzazione di mercato.

MELANIA ha un valore di 12,49$ al momento della stesura del nostro articolo, con una crescita del 70% negli ultimi tre giorni. La capitalizzazione di mercato di questo token è di 2 miliardi di dollari, in grado di superare agilmente sia Pudgy Penguins (PENGU) sia dogwifhat (WIF).

Se da un lato sembra un token promettente, dall’altro c’è chi non è ancora convinto dell’ufficialità di questi progetti ed è quindi in cerca di alternative consolidate su cui puntare. Abbiamo selezionato alcuni token in presale che potrebbero rivelarsi delle sorprese nel 2025.

Flockerz (FLOCK)

Vicino alla conclusione della fase di presale, Flockerz è un progetto che negli ultimi mesi ha conquistato la fiducia degli investitori. La raccolta fondi ha superato gli 11 milioni di dollari, con una sempre maggior attrattiva per la speciale struttura di governance messa in piedi dal team di sviluppo.

In sostanza, Flockerz permette di votare su decisioni cruciali in merito al token nativo FLOCK. In questo modo, tutti i detentori possono plasmare il futuro della meme coin, ricevendo al tempo stesso delle ricompense sotto forma di FLOCK, aumentando così il potenziale rendimento.

Il costo attuale di FLOCK è di 0,0066883$ ed è possibile acquistarne tramite criptovalute (ETH, USDT o BNB) o anche tramite carta di credito. Sebbene la presale stia per terminare, l’APY di staking, ovvero il ritorno annuale, è ancora molto alto, con una percentuale del 260% che può rivelarsi proficua per gli investitori. Vale quindi la pena considerare il blocco dei token per non perdere questa occasione.

Visita la presale di Flockerz

Wall Street Pepe (WEPE)

Il meme Pepe the Frog è sempre molto apprezzato dagli investitori. Basti pensare al successo del token PEPE, così come PEPU e ora WEPE, ovvero Wall Street Pepe. La rana è qui in veste di broker di Wall Street ma non fa più l’interesse delle whale e degli insider. Piuttosto, si è schierato dalla parte dei piccoli investitori, permettendo la creazione di un gruppo VIP che possa spodestare i grandi manipolatori del mercato.

La prevendita di WEPE, considerate le premesse, non poteva che essere un successo: con oltre 53 milioni di dollari raccolti finora, è uno dei progetti più promettenti del 2025. A incentivare l’acquisto è anche il prezzo molto basso del token, che allo stato attuale può essere ottenuto per 0,0003665$, un costo particolarmente basso che permette potenziali ritorni al momento del lancio sugli exchange.

WEPE offre alpha calls, informazioni di trading, dettagli esclusivi per l’investimento e anche ricompense per chi partecipa a cadenza settimanale ai resoconti dei membri. Un progetto comunitario che potrebbe rivelarsi proficuo. Non c’è tempo da perdere, però, poiché la prevendita potrebbe concludersi prima del previsto, grazie alla forte trazione social che sta avendo in questo momento.

Visita la prevendita di Wall Street Pepe

Meme Index (MEMEX)

Non tutti gli investitori hanno ben chiaro il mondo delle meme coin e, sebbene sia in costante crescita, c’è ancora chi guarda esclusivamente a Bitcoin, Ethereum e Solana. In realtà, il mondo dei token meme è molto vasto e promettente, per questo il progetto Meme Index punta a farlo conoscere a quanti più investitori possibile, grazie a un sistema di indici curati dal team di sviluppo.

Meme Index, in presale in questo momento, sfrutta il token nativo MEMEX come chiave d’accesso a questa selezione di quattro panieri: Meme Titan, Meme Moonshot, Meme Midcap e Meme Frenzy. Il primo è quello che include tutti i token ad alta capitalizzazione come DOGE, SHIB e PEPE, meno redditizio ma più stabile. Man mano che si esplorano gli altri, invece, il market cap diminuisce ma aumenta il potenziale di crescita, fino a raggiungere il Meme Frenzy, particolarmente interessante perché non solo più rischioso ma anche influenzabile da parte dei possessori di MEMEX.

Scegliendo quali meme coin includere e quali no, i possessori del token nativo potranno stabilire un indice a seconda del sentimento di mercato, rendendo quindi MEMEX un token di governance.

Visita la prevendita di Meme Index