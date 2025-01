Calcio, Prima Categoria. Il big match del ‘Ciccio Ozenda’ va al Camporosso, l'Ospedaletti resta in vetta alla classifica

È il Camporosso ad aggiudicarsi il big match del ‘Ciccio Ozenda’, gara clou della 16ª giornata del Girone A di Prima Categoria, la prima del girone di ritorno. L’Ospedaletti, dopo tre partite con zero reti al passivo, torna a subire gol e lo fa in occasione della prima sconfitta interna stagionale.

Primo tempo all’insegna del bel gioco da ambo le parti. Subito ci prova Travella da fuori, ma la sfera finisce alta. Ribatte El Kamli che, però, vede la propria conclusione neutralizzata da Frenna. Crudo si rende pericoloso con una botta da fuori sulla ribattuta della difesa orange, ma Bazzoli si fa trovare pronto. Si fa vedere anche Schillaci che si accentra e prova la conclusione con la palla che finisce di poco fuori dallo specchio. Poi di nuovo un botta e risposta con Travella (fuori) e Saih (deviato da Frenna in angolo). Sul finire del primo tempo, El Kamli ci prova due volte, ma le sue conclusioni finiscono fuori di poco. Stesso destino per Schillaci che, al termine di una bella combinazione, calcia sul fondo.

La partita si decide nel secondo tempo. Passano pochi secondi dal fischio dell’arbitro e Travella porta in vantaggio il Camporosso con un eurogol da venticinque metri: palla sotto l’incrocio e niente da fare per Bazzoli. Gli ospiti proseguono nelle loro offensive, senza però inquadrare lo specchio. Per l’Ospedaletti ci prova Fortin, ma la sfera viene ribattuta da Negro. Al minuto 72 il Camporosso raddoppia: su un calcio di punizione per l’Ospedaletti la difesa respinge, Luci guida il contropiede e batte Bazzoli. In pieno recupero, Schillaci viene atterrato in aera e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenza Zito che si vede ribattere il primo tentativo da Frenna, ma si fa poi trovare pronto sulla respinta e insacca la rete che accorcia le distanza, ma che non basta per lanciare la rimonta.

Il Camporosso, così, esce dal ‘Ciccio Ozenda’ con i tre punti e aggancia l’Ospedaletti in vetta alla classifica a quota 33 punti. Seguono Baia Alassio a 32, Golfo Dianese a 31, San Filippo Neri Yepp Albenga a 29 e Cengio a 28 per una parte alta della graduatoria all’insegna del grande equilibrio.

“Peccato, entrambe le squadre hanno fatto una grande prestazione davanti a una bella cornice di pubblico e sono stati decisivi gli episodi - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - i ragazzi hanno combattuto, a fare la differenza sono stati i singoli episodi. Nulla da rimproverare ai miei ragazzi che forse oggi hanno sentito tanto la partita. Si sono incontrate due squadre forti, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni. Complimenti al Camporosso per la vittoria, noi andiamo avanti in serenità in un campionato che, in vetta alla classifica, è molto equilibrato”.



Ospedaletti - Camporosso 1-2

Marcatori: 46’ Travella, 72’ Luci, 90’+2 Zito

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordì, 4 Russo (79’ 14 Manno), 5 Ambesi, 6 Saih (55’ 18 Sartori), 7 Alemanno (75’ 15 Molinari), 8 Zito, 9 El Kamli, 10 Grifo (75’ 13 Fortin), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 16 Bacciarelli, 17 Petrullà, 19 Angeli, 20 Touay

Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Frenna, 2 Fazzari (71’ 16 Leggio), 3 Crudo, 4 Oliveri (80’ 15 Giovinazzo), 5 Negro, 6 Rotella, 7 Travella, 8 Calvini (71’ 17 Conrieri), 9 Lodovici N. (67’ 18 Calcopietro), 10 Ventre (45’ 13 Grandi), 11 Luci

A disposizione: 12 Vieni, 13 Grandi, 14 Scarfò, 19 Lodovici S., 20 Managò

Allenatore: Alan Carlet

Arbitro: Sig. Stefano Romero (Savona)

Ammoniti: Ambesi, Zito, El Kamli, Alemanno, Ventre, Lodovici N., Luci, Calvini