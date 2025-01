Sanremese-Imperia, il derby si gioca anche sugli spalti: le immagini più belle della sfida (Foto)

Non solo sul campo. Il derby tra Sanremese e Imperia si sta giocando soprattutto in tribuna, dove tra striscioni e cori le due tifoserie stanno regalando uno spettacolo degno per questa sfida. Dalla sciarpata degli ultras neroazzurri passando per il continuo incitamento da parte degli irriducibili sanremesi, la partita "giocata" dai tifosi sugli spalti, che mancava dal Comunale da oltre tre anni, è stata da subito un ottimo spot per l'intero campionato.

Come spesso accade, il derby è iniziato prima del fischio d'inizio. Infatti, verso le 14, con l'arrivo delle due tifoserie, corso Mazzini è stato animato da cori, bandiere e sfottò, facendo diventare l'esterno dello stadio una vera e propria bolgia. Proprio per questo motivo l’organizzazione dei flussi di tifosi è stata studiata nei minimi dettagli: i sostenitori della Sanremese sono stati indirizzati all’ingresso centrale, mentre quelli dell’Imperia hanno avuto accesso dall’ingresso est, con un cordone di agenti a separare le due tifoserie.

(Foto Christian Flammia)