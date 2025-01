Sinner-Jarry: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'attesa è finita. Jannik Sinner inizia ufficialmente la sua stagione debuttando al primo turno degli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry, 34esimo del ranking Atp. Il tennista azzurro è uno dei favoriti per la vittoria finale, al pari di Carlos Alcaraz e di Novak Djokovic, su cui però rimangono le incognite sull'infortunio che ne ha condizionato il finale di 2024, costringendolo a saltare le Finals, poi vinte proprio da Sinner.

Jannik, numero uno del mondo, arriva a Melbourne da campione in carica dopo il titolo conquistato lo scorso anno battendo in finale, con una storica rimonta, Daniil Medvedev per il primo titolo Slam della carriera.

Il match tra Jannik Sinner e Nicolas Jarry è in programma lunedì 13 gennaio nella notte italiana, alle ore 4. I due si sfidano per la terza volta in carriera, con il bilancio che è di 1-1: vittoria del cileno sull'erba di 's-Hertogenbosch nel 2019, successo del numero 1 del mondo nel 2024 sul cemento di Pechino.

Sinner-Jarry, come tutte le partite dell'Australian Open, sarà trasmesso in diretta esclusiva in tv sui canali Eurosport. La sfida sarà visibile anche in streaming su Discovery+ e NOW.