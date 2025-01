Scontro al vertice di Serie c di volley maschile : il Grafiche Amadeo Riviera Volley crolla contro la Fas Albissola

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, in una palestra infuocata ad Albissola Superiore, il Grafiche Amadeo Riviera Volley crolla fuori casa per 3 set a 0 contro un Volley Fas Albissola determinato ed grintosissimo.

Era lo scontro al vertice infatti il Grafiche Amadeo viaggiava al primo posto mentre il Volley Albissola era secondo. I ragazzi di mister Marco Biglieri hanno giocato punto a punto fino al 17 pari del primo set ma poi grazie alle insidiose battute del Albissola ed una serie disattenzioni del Riviera il set viene chiuso per gli albissolesi 25 a 20. Da qui il Riviera Volley Sanremo perde concentrazione, convinzione e grinta anche grazie ai pochi errori degli avversari e crolla per 25 a 14 e 25 a 16 nel secondo e terzo set perdendo partita e primato in classifica.

Parla il presidente Beppe Privitera: “Se pur vero che avevano un’assenza e due giocatori arrivavano dall'influenza abbiamo sbagliato completamente approccio alla gara sia come attenzione e grinta sia nella distribuzione del gioco e in fase di ricezione. Complimenti all'Albissola, ora c’è da fare un po’ di autocritica e ripartire subito con voglia e determinazione”.