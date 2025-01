Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 7 a domenica 12 gennaio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 7 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



IMPERIA

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





MERCOLEDI’ 8 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

IMPERIA



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazionii: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia (ultimo giorno)

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





GIOVEDI’ 9 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



IMPERIA

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Variations énigmatiques’: spettacolo teatrale con Hugo Becker e Pierre Rochefort. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 10 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Dragon Winter Series, Leg 3: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 12 gennaio (più info)



15.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00. Inaugurazione mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (più info)

IMPERIA

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



17.00. ‘Scienza, Filosofia e Religione. Cambio di paradigma e ricerca dell’irriducibile’: conferenza dal titolo ‘Capitalismo di piattaforma e lavoro digitate di Sandro Mezzadra dell’Università di Bologna. A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Aula Magna del Liceo artistico ‘Amoretti’, ingresso libero

21.15. Canti e danze dell'America Latina con la voce di Val Coutinho, cantante brasiliana, e con la chitarra e la voce di Mauro Vero. In programma brani Meditacao, Insensatez, Rumba azul, La catedral, Contigo en la distancia, Vuelvo al Sur e altre. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

21.00. Per la rassegna teatrale ‘Sipario d’autore’, nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni ‘Arrivano i dunque - Avannotti, Sole Blu e la Storia della Giovane Saracinesca’. Teatro Comunale (acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Recital di Leif Ove Andsnes’ dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Leif Ove Andsnes (pianoforte). In programma: Grieg, Tveitt, Chopin. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



20.00. Concerto del musicista armeno Ara Malikian, primo violino dell'Orchestra Sinfonica Reale di Madrid, in un viaggio musicale attraverso la Spagna, l'Europa centrale e l'America Latina. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (più info)



SABATO 11 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series, Leg 3: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 12 gennaio (più info)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco D’Arcangelo con Vincent Tizon (oboe), Beatriz Da Silva Baiao (flauto). Musiche di Cimarosa, Vivaldi, Locatelli. Chiesa Luterana in corso Garibaldi (più info)

IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



14.00. ‘Buon compleanno Grock!’: pomeriggio di festa a Villa Grock per celebrare il compleanno del più grande artista circense di tutti i tempi con visite accompagnate, spettacoli, intrattenimento musicale e una dolce conclusione con torta. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)

21.15. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Non è Francesca’ di e con Francesca Puglisi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bomfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00. Pedalata non competitiva lungo la ciclopista della Riviera dei Fiori a cura della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ritrovo in Piazza della Libertà

10.30. ‘La fiaba: nutrimento per la crescita dai 3 ai 14 anni’: secondo di un ciclo di incontri per scoprire il progetto pedagogico e il percorso educativo della scuola Pedagogica Steineriana. Introduce Diego Marangon di Liber Theatrum + teatrino di marionette ‘L'asinello dalla raccolta di fiabe dei fratelli Grimm’. Biblioteca Aprosiana, piazza Bassi 1 (più info)



BORDIGHERA

9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: corso di guida E-MTB livello base con Istruttori F.C.I. A cura di Supernatural, info 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



19.00. Apericena per festeggiare il nuovo anno con ‘Bordighera Bene Comune’ con musica, divertimento e solidarietà + lotteria a favore delle Ambulanze Veterinarie del territorio (ingresso, con apericena e un drink incluso, 20 euro). Kursaal Club, info e prenotazioni 346 0876303

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



20.00. Spettacolo ‘Artus, One Man Show’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



DOMENICA 12 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna (ultimo giorno)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

12.00. Dragon Winter Series, Leg 3: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



12.30. Matinèe dedicato alla musica degli anni ’80 e ’90 ricordando la discoteca Odeon con pranzo domenicale animato dal Disc Jockey dell’epoca, Master Dbj. Villa Nobel, corso Cavallotti, info 0184 501017

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per ‘Un Palco a Palazzo’, concerto del baritono Lorenzo Battagion e del soprano Angelica Cirillo accompagnato al pianoforte da Alessandro Boeri. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



BORDIGHERA



9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I. A cura di Supernatural, info 392 9097560 (Stefano Scialli)



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

17.00. Per ‘Note e Canti per Gloria, concerto con la partecipazione della Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal M. Roberto Grasso, accompagnata all'organo dal M. Andrea Verrando, e del Coro Loderò di Albenga, diretto dal M. Paolo Guido, accompagnato alla chitarra da Ilaria Forrisi. Chiesa Parrocchiale di San Biagio



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO

18.00. ‘Recital di Leif Ove Andsnes’ dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Bertrand De Billy e Trio Zeliha. Programma: Beethoven, Bruckner. Auditorium Rainier III (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate